Tout justes parents, Marion Rousse et Julian Alaphilippe présentent leur fils Nino

Le champion du monde français Julian Alaphilippe avait quitté prématurément le Tour de Suisse ce samedi pour assister au premier accouchement de sa compagne. Ce lundi, sa compagne Marion Rousse publie les premiers clichés de la nouvelle famille et présente leur fils Nino.

Le premier enfant de Julian Alaphilippe et Marion Rousse est né ce lundi 14 juin.

C'est sans nul doute leur plus belle victoire, Julian Alaphilippe et Marion Rousse sont devenus parents de leur premier enfant ce lundi 14 juin. L'ancienne cycliste (championne de France sur route en 2012) désormais consultante vélo pour France Télévision, a donné naissance à Nino et publie les premiers clichés de son nouveau bonheur ce lundi sur son compte Instagram.

Le champion du monde en titre n'aurait manqué cet événement pour rien au monde, après avoir terminé deuxième de l'étape du contre-la-montre samedi sur le Tour de Suisse, Julian Alaphilippe a quitté l'épreuve avant son terme pour être aux côtés de sa compagne. Il s'agit du premier enfant du couple. On ne sait pas si Nino sera un jour cycliste professionnel, mais ses parents viennent d'atteindre le sommet du col du bonheur, classé hors-catégorie.

Voilà qui devrait donner des ailes à Julian Alaphilippe, qui a d'ores et déjà annoncé qu'il renonçait à disputer les Jeux Olympiques en juillet prochain à Tokyo, mais le Bourbonnais devrait être au départ du prochain Tour de France avec le maillot du meilleur papa sur le dos. Félicitations aux parents et bienvenue à Nino Alaphilippe.