CARTE INTERACTIVE | Le parcours de l'édition 2017 de Paris-Roubaix

Le départ de la 115e édition du Paris-Roubaix sera donné le dimanche 9 avril 2017 à Compiègne. Le parcours comprend cette année 55 km de pavés. Les coureurs cyclistes devront parcourir 257 kilomètres jusqu'au vélodrome de Roubaix.

Vingt-cinq équipes prendront le départ du Paris-Roubaix le dimanche 9 avril prochain. Il s'agit de la 115e édition de la Reine des Classiques, longue cette année de 257 kilomètres entre Compiègne et le vélodrome de Roubaix. L'an dernier, c'est l'Australien Mathew Hayman qui s'est imposé à la surprise générale. Cette année, la course sera un peu plus corsée avec 2, 2 kilomètres de pavés supplémentaires.

Plus de pavés

Les coureurs devront parcourir 55 kilomètres de pavés répartis sur 29 secteurs notamment les incontournables tels que la trouée d'Arenberg ou le carrefour de l'Arbre. Ils vont retrouver cette année les secteurs de Briastre (n°26) et de Solesmes (n°25) qui n'ont plus été emprunté par la course depuis 30 ans.

« Le premier mesure trois kilomètres, il est actuellement en cours de rénovation mais il fait partie des secteurs difficiles. Le suivant est beaucoup plus court, en revanche, il est en montée », explique Thierry Gouvenou, en charge du tracé, « Notre volonté n'est pas de durcir la course à ce stade, mais de chercher une alternance entre les secteurs pavés pour qu'il y ait de la variété et pour que ces lieux continuent de nourrir la légende ».

Le secteur pavé de Verchain à Quérénaing (1 600 mètres) figure à nouveau sur le tracé du Paris-Roubaix cette année. Comme les autres années, le tronçon le plus court (300 mètres) se situe à Roubaix, juste avant la ligne d'arrivée. Le secteur pavé le plus long (3 700 mètres) sera le troisième emprunté par les coureurs entre Quievy et Saint-Pithon.

Carte interactive

Déplacez vous et zoomez sur notre carte interactive que vous pouvez voir en plein écran afin de découvrir le parcours en détail et en particulier les 29 secteurs pavés.