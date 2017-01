CARTE - Le parcours du Tour de France dans les Landes et le Gers dévoilé

Le Tour de France passera en Gascogne cet été. La société organisatrice du Tour, ASO, a précisé le tracé de la 11e étape mercredi en préfecture des Landes (204,5km entre Eymet en Dordogne et Pau dans les Pyrénées-Atlantiques). Le Tour traverse 16 communes dans les Landes et le Gers.

Où pourra-t-on voir passer le peloton du Tour de France en Gascogne, le 12 juillet prochain ? Le parcours dévoilé ce mercredi en préfecture à Mont-de-Marsan révèle une étape pour sprinteurs avec beaucoup de lignes droites à travers notamment une partie des Landes et du Gers.

Il faudra environ 1h30 aux cyclistes pour avaler les 80 kilomètres de course en Gascogne. Pour voir le peloton, vous aurez le choix puisque les coureurs traverseront 16 communes en Gascogne, neuf dans les Landes et sept dans le Gers, la plupart située dans le secteur du Bas-Armagnac.

Les communes traversées dans les Landes et le Gers

Le tour arrivera du Lot-et-Garonne par la départementale 933, l'axe Agen - Mont-de-Marsan. Il devrait entrer dans les Landes vers 14h30. Les coureurs passeront à Lubbon, Losse, Estigarde, Betbezer d'Armagnac, St Julien d'Armagnac et Labastide d'Armagnac. Le peloton pourra donc faire une petite prière en passant devant notre dame des cyclistes, ce sanctuaire du vélo, où on peut admirer les maillots des plus grands champions.

Direction le Gers ensuite. Les coureurs emprunteront la départementale 32 pour rejoindre Aire sur l'Adour, en passant par Monclar d'Armagnac, Estang, Maupa, Monlezun-d'Armagnac et le Houga. Le peloton passera devant le vélodrome d'Aire sur l'Adour avant de filer vers Ségos, Saint Agnet et Sarron, dernière commune landaise traversée, normalement vers 16h. Il filera ensuite vers les Pyrénées-Atlantiques pour une arrivée prévue à Pau entre 17h13 et 17h39.

CARTE - Le parcours de la 11e étape (Eymet - Pau)

Tour de France : le parcours de la 11e étape Eymet - Pau - Olivier Uguen / Radio France / Mapbox

Déplacez-vous dans la carte et zoomez avec la molette de votre souris pour découvrir dans le détail le parcours de la 11e étape. Cliquez ici pour le voir en grand écran.