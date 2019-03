CARTE - Paris Roubaix 2019 : découvrez le parcours de la course cycliste

La trouée d'Arenberg est un incontournable de la course mythique Paris Roubaix qui aura lieu cette année le dimanche 14 avril. En préparant cette 117e édition, les organisateurs ont effectué un relevé précis. Surprise ! La trouée d'Arenberg ne fait pas 2.400 mètres de long. Elle mesure en réalité 2 300 mètres de long. Et pourtant, il n'y a pas moins de pavés sur ce secteur que les coureurs emprunteront bien évidemment.

54,5 km de pavés

Cette année, il y a aura 54,5 km de secteurs pavés, exactement le même kilométrage que l'an dernier. Les coureurs devront parcourir 257 km entre Compiègne et Roubaix, là aussi identique à celui de la précédente édition.

A partir de l’entrée dans le Valenciennois, soit au secteur n°23, le tracé de la Reine des classiques n’a pas été retouché jusqu’au vélodrome de Roubaix.

Un parcours peu modifié

En revanche, dans le Cambrésis, les organisateurs ont retenu un itinéraire plus à l'est. Du coup, le peloton empruntera les secteurs de Quiévy (n°26) et de Saint-Python (n°25) en sens inverse par rapport à l'an dernier, puis le secteur de Vertain (n°24), qui n'avait plus été emprunté depuis 2017.

Les premiers secteurs pavés empruntés par les coureurs lors de l'édition 2019 du Paris-Roubaix © Radio France - Eric Turpin

Une stèle à la mémoire de Michael Goolaerts

Dès le deuxième secteur pavé de la course, de Biastre à Viesly, les coureurs et les spectateurs auront une pensée pour Michael Goolaerts. Une stèle à sa mémoire a été inaugurée le 10 juin 2018 à l'endroit où le jeune coureur cycliste belge a été victime d'un arrêt cardiaque l'an dernier.

Carte interactive

Déplacez vous et zoomez sur notre carte interactive, que vous pouvez voir en plein écran, afin de découvrir le parcours en détail et en particulier les 29 secteurs pavés.