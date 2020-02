CARTE - Paris Roubaix 2020 : découvrez le parcours de la course cycliste avec ses 30 secteurs pavés

Ça va encore trembler cette année sur le Paris-Roubaix. Les organisateurs de la mythique course cycliste ont préparé une 118e édition aux petits oignons. Les coureurs auront 500 mètres de pavés en plus à parcourir le dimanche 12 avril 2020, soit 55 km au total sur un parcours de 259 kilomètres entre Compiègne et le vélodrome de Roubaix.

55 km de pavés

C'est à Troisvilles que les coureurs entreront sur le premier secteur pavé, qui porte cette année le numéro 30 et sera emprunté sur sa longueur totale de 2,2 km, contrairement à l'année dernière. Ils renoueront avec le secteur pavé du Hameau du Buat, découvert en 2005 et qui n'avait pas été emprunté depuis 2016.

En quittant ce secteur pavé qui tortille sur plus d'un kilomètre en montée, les coureurs auront une trentaine de kilomètres à parcourir avant d'affronter la célèbre et redoutable trouée d'Arenberg et ses 2 300 mètres de pavés, et bien sûr Mons-en-Pévèle et le Carrefour de l'Arbre.

A la découverte du Cambrésis

Le tracé avait été modifié l'an dernier dans le Cambrésis. C'est à nouveau le cas cette année. Une volonté des organisateurs de Paris-Roubaix. "L'idée, c'est d'aller d'une année à l'autre sur tous les secteurs pavés qui existent dans le Cambrésis", justifie le directeur de course Thierry Gouvenou.

Un secteur pavé au nom de John Degenkolb

C'est le secteur pavé le plus long de Paris-Roubaix avec ses 3 700 mètres. Le secteur d’Hornaing à Wandignies porte désormais le nom de John Degenkolb. Le coureur allemand de l'équipe Lotto Soudal, vainqueur de la Reine des classiques en 2015, doit cette consécration à son initiative pour sauver l’épreuve junior de Paris-Roubaix. Il a lancé une souscription publique qui a permis de réunir l'argent nécessaire.

Carte interactive

Déplacez vous et zoomez sur notre carte interactive, que vous pouvez voir en plein écran, afin de découvrir le parcours en détail et en particulier les 30 secteurs pavés.