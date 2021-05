CARTES - Route d'Occitanie 2021 : découvrez le parcours complet, étape par étape

Après une édition 2020 exceptionnelle remportée par Egan Bernal, où les plus grands coureurs du peloton mondial se sont retrouvés en Occitanie, la Route d'Occitanie 2021 s'annonce elle aussi prometteuse. Le parcours dévoilé ce mercredi 5 mai par les organisateurs a été taillé pour le spectacle, comme France Bleu Occitanie l'avait annoncé début avril. 10 départements seront traversés, sur les 13 de la région Occitanie.

Le grand départ sera donné de Cazouls-lès-Béziers, dans l'Hérault, le 10 juin prochain. Et parmi les coureurs annoncés, figure déjà Arnaud Démare. Le champion de France en titre viendra s'aligner, quinze jours avant le départ du Tour de France.

Etape 1 : Cazouls-lès-Béziers > Lacaune-les-bains (156,5 km)

Le top départ de cette 45e édition sera donc donné le jeudi 10 juin dans l'Hérault. Cazouls est une fidèle de la Route d'Occitanie, puisque l'an dernier déjà le final de la première étape y avait été jugé. Cette année, les coureurs rallieront l'Hérault au Tarn, en passant par le col de Fontfroide, une difficulté de première catégorie dès la première étape !

Etape 2 : Villefranche-de-Rouergue > Auch (198,7 km)

La deuxième étape, la plus longue de cette édition 2021, mènera le peloton du Rouergue à la Gascogne, en passant par la Lomagne. Un début de parcours accidenté, avec trois côtes dans de beaux villages de la région, tels Najac ou Saint-Antonin-Nobleval. Les coureurs fileront ensuite vers le sud-ouest, en flirtant avec Castelsarrasin. L'arrivée sera jugée place de Libération, à Auch, tout près de la cathédrale.

Etape 3 : Pierrefitte-Nestalas > Le Mourtis (191,8 km)

C'est l'étape-reine de cette Route d'Occitanie 2021, entièrement dans les Pyrénées, avec un final inédit, dans la station de ski commingeoise du Mourtis. Les coureurs s'élanceront de Bigorre, avant d'attaquer la journée par le col du Tourmalet ! Ce monument du cyclisme, classé hors-catégorie, devrait faire des dégâts d'entrée de jeu. La course continuera ensuite par la traversée du Comminges, en passant par le bas du village de Saint-Bertrand-de-Comminges, le Cap de la Coste (troisième catégorie), et Payssous, au milieu des collines du piémont pyrénéen. Le final sera plus corsé avec le col de Larrieu (deuxième catégorie), rare dans les courses cyclistes, et surtout le col de Menté (première catégorie), exigeant, avec le final en altitude près de la station de ski du Mourtis.

Etape 4 : Lavelanet Pays d'Olmes > Duilhac-sous-Peyrepertuse (151,2 km)

C'est un final en apothéose que promet cette quatrième journée. Avec un départ d'Ariège et une arrivée dans l'Aude, près d'un des symboles de l'Occitanie : un château cathare. Là encore, le parcours sera accidenté. Après être sorti de Lavelanet, le peloton apercevra le château de Montségur, puis filera vers Rennes-le-Château, en passant par Puivert et Couiza. Le final sera plus rude, après le col du Linas (deuxième catégorie), près du fameux pic de Bugarach. Petit crochet par les Pyrénées-Orientales, et la vallée du Fenouillèdes, pour une avant-dernière ascension au dessus de Maury, et une montée exigeante (première catégorie) de plus de 4 km, vers le château de Peyrepertuse. Le vainqueur sera un seigneur.

