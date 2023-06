CARTE - Route d'Occitanie 2023 : le parcours de la 2e étape de Cazouls-lès-Béziers à Graulhet

La Route d'Occitanie 2023 débute le 15 juin de Narbonne, tout près de la Méditerranée. Après une première étape entre Narbonne et Gruissan, la 47e édition, se poursuit avec une deuxième étape entre Cazouls-lès-Béziers et Graulhet, longue de 182 kilomètres dans les départements de l'Hérault puis du Tarn, le vendredi 16 juin.

Graulhet aura donc droit à son étape de la Route d'Occitanie, cette année. En 2022, la ville avait été privée du départ de la deuxième étape, car le préfet du Tarn avait interdit le passage de la course dans le département, à cause de la canicule . Au lieu d'un départ, ça sera donc une arrivée pour Graulhet en 2023, après 182 kilomètres de course.

La deuxième étape débutera à Cazouls-lès-Béziers, puis rejoindra le Tarn en passant par l'arrière-pays héraultais. Une étape accidentée avec trois difficultés et un passage par les Monts de Lacaune. Après un sprint intermédiaire à Réalmont, le final se fera aussi sous forme de circuit, à Graulhet.

Le parcours de la 2e étape

Le parcours de la 2e étape. - La Route d'Occitanie.

Le profil de la 2e étape

Le profil de la 1re étape. - La Route d'Occitanie.

Les profils des sommets de la 2e étape

Col de Fontfroide - La Route d'Occitanie.

Col du Montalet. - La Route d'Occitanie

L'itinéraire horaire de la 2e étape

