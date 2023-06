CARTE - Route d'Occitanie 2023 : le parcours de la 3e étape de Gimont à Nistos

La Route d'Occitanie 2023 débute le 15 juin de Narbonne, tout près de la Méditerranée. Après une deuxième étape entre Cazouls-lès-Béziers et Graulhet, la 47e édition, se poursuit avec une troisième étape entre Gimont et Nistos, longue de 189 kilomètres dans les départements du Gers, de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées, le samedi 17 juin.

C'est l'étape-reine de la Route d'Occitanie 2023, avec trois ascensions dans les Pyrénées, et trois départements traversés : Gers, Haute-Garonne et Hautes-Pyrénées. Après le départ de Gimont, le peloton se dirigera vers Boulogne-sur-Gesse en passant par Saramon. Cap à l'est ensuite vers Salies-du-Salat, puis le col de Larrieu (2e catégorie), une ascension encore méconnue, mais déjà empruntée par la Route d'Occitanie en 2021.

Après avoir traversé Aspet, les coureurs enchaîneront avec le col de Menté (1re catégorie), puis repartiront vers le nord pour passer tout près de la belle cathédrale de Saint-Bertrand-de-Comminges. Le final se déroulera dans la vallée de la Neste, avec une arrivée au sommet à Nistos, la station de ski de fond. Une ascension de première catégorie, et un site qui n'a jamais été visité par la Route d'Occitanie, ni par le Tour de France.

À noter aussi, pour l'anecdote, que le peloton sur cette troisième étape passera tout près de deux sites préhistoriques : Aurignac, et les Grottes de Gargas. Avec, à chaque fois, un sprint intermédiaire.

Le parcours de la 3e étape

Le profil de la 3e étape

Les profils des sommets de la 3e étape

L'itinéraire horaire de la 3e étape

