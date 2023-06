CARTE - Route d'Occitanie 2023 : le parcours de la 4e étape de Saint-Gaudens à Saint-Girons

La Route d'Occitanie 2023 débute le 15 juin de Narbonne, tout près de la Méditerranée. Après une troisième étape entre Gimont et Nistos, la 47e édition, se poursuit avec une quatrième et dernière étape entre Saint-Gaudens et Saint-Girons, longue de 164,7 kilomètres dans les départements de la Haute-Garonne et de l'Ariège, le samedi 17 juin.

De la capitale du Comminges à celle du Couserans, pour l'ultime étape. Avec un parcours plus court (164 km), mais qui peut être très sélectif, si l'étape de la veille n'a pas fait exploser le classement général. Après un court crochet par le Volvestre (et Sainte-Croix), les coureurs traverseront une première fois Saint-Girons, pour aller ensuite escalader les deux cols de la journée : la Core et Latrape, tous deux classés en première catégorie. Un dernier sommet placé à 36 kilomètres de l'arrivée à Saint-Girons.

Le parcours de la 4e étape

Le parcours de la 4e étape. - La Route d'Occitanie.

Le profil de la 4e étape

Le profil de la 4e étape. - La Route d'Occitanie.

Les profils des sommets de la 4e étape

Col de la Core. - La Route d'Occitanie.

Col de Latrape. - La Route d'Occitanie.

L'itinéraire horaire de la 4e étape

