CARTE - Tour de Bretagne 2023 : découvrez le parcours complet, étape par étape

Le Tour de Bretagne 2023 partira le mardi 25 avril de Plouescat, dans le Finistère, pour une arrivée prévue le lundi 1er mai à Châteaugiron, en Ille-et-Vilaine. Les 25 équipes en lice vont donc affronter sept jours de course, des routes sinueuses du littoral à la célèbre côte de Mûr-de-Bretagne, en passant par les reliefs des Monts d'Arrée. La sixième étape, longue de près de 210 kilomètres, s'annonce déjà comme l'étape reine de cette 56e édition.

Les sept étapes du Tour de Bretagne 2023

1ʳᵉ étape : Plouescat / Saint-Pol-de-Léon, 155,5 kilomètres

2e étape : Sibiril / Melgven, 172,2 kilomètres

3e étape : Trégunc / Le Quillio, 191,5 kilomètres

4e étape : Le Mené / Plumelec, 182,1 kilomètres

5e étape : Sérent / Louisfert, 173,9 kilomètres

6e étape : Châteaubriant / Plancoët, 209,4 kilomètres

7e étape : Piré-Chancé Le Château des Pères / Châteaugiron

Le parcours complet de la 56e édition du Tour de Bretagne - Tour de Bretagne

Étape 1 : Plouescat > Saint-Pol-de-Léon

Pour cette première étape du Tour de Bretagne 2023 mardi 25 avril, le peloton partira de Plouescat à 12h50, s'enfoncera ensuite dans les terres direction Landivisiau, pour revenir ensuite vers la côte. Le circuit final à Saint-Pol-de-Léon a déjà été emprunté à deux reprises par la course cycliste. Le premier coureur devrait franchir la ligne d'arrivée peu après 16h30, après 155,5 km de course.

Le parcours de la 1e étape du Tour de Bretagne 2023 - Tour de Bretagne

Étape 2 : Sibiril > Melgven

Les coureurs resteront dans le Finistère pour la deuxième étape de la course cycliste avec, au programme, 172,2 kilomètres à parcourir. Ce mercredi 26 avril, ils s'élanceront de Sibiril à 12h05. Ils traverseront notamment les Monts d'Arrée dès le 20e kilomètre pour rejoindre le circuit final à Melgven. Arrivée des coureurs prévue aux alentours de 16h30.

Le parcours de la 2e étape du Tour de Bretagne 2023 - Tour de Bretagne

Étape 3 : Trégunc > Le Quillio

Pour cette troisième étape, le peloton quittera Trégunc jeudi 27 avril à 11h40, pour rejoindre le département voisin des Côtes d'Armor. Le relief s’accentuera au 90e kilomètre et les équipes devront franchir la célèbre côte de Mur-de-Bretagne. Après 191,5 kilomètres de course, l'arrivée est prévue à Le Quillio un peu avant 16h30.

Le parcours de la 3e étape du Tour de Bretagne 2023 - Tour de Bretagne

Étape 4 : Le Mené > Plumelec

La quatrième étape de ce Tour de Bretagne 2023 s'annonce compliquée et pourrait déjà voir le classement général se dessiner. Les coureurs quitteront Le Mené, dans les Côtes d'Armor, à 11h55. Le début du parcours sera vallonné avant de s'aplanir à l'approche du Morbihan. Mais la route sera sinueuse avant d'arriver à Plumelec, et la grande bataille aura lieu sur les pentes de la fameuse côte de Cadoudal. Après plus de 182 km de course, les premiers coureurs devraient franchir la ligne d'arrivée vers 16h20.

Le parcours de la 4e étape du Tour de Bretagne 2023 - Tour de Bretagne

Étape 5 : Sérent > Louisfert

Pour la cinquième étape, les coureurs vont parcourir les routes du Morbihan et de l'Ille-et-Vilaine pour atteindre le nord de la Loire-Atlantique. Samedi 29 avril, les 25 équipes en lice partiront de Sérent à 12h50 pour quasiment 174 kilomètres de course. Le tracé ne présente pas de grosse difficulté, mais après une longue étape la veille, la fatigue pourrait se faire sentir et permettre des échappés. Arrivée prévue à Louisfert peu avant 17h.

Le parcours de la 5e étape du Tour de Bretagne 2023 - Tour de Bretagne

Étape 6 : Châteaubriant > Plancoët

Dimanche 30 avril, place à la sixième et avant-dernière étape du Tour de Bretagne avec près de 210 km au programme. Il s'agit de la plus longue et certainement l'étape reine de cette 56e édition. Le peloton quittera Châteaubriant, en Loire-Atlantique, à 11h40. Après le 40e kilomètre, les coureurs vont devoir puiser dans leurs ressources pour affronter une succession de côtes et de faux plats. La terrible Vallée Verte et le circuit final de Plancoët pourraient créer des écarts significatifs. Les premiers coureurs devraient franchir la ligne d'arrivée vers 16h45.

Le parcours de la 6e étape du Tour de Bretagne 2023 - Tour de Bretagne

Étape 7 : Piré-Chancé Le Château des Pères / Châteaugiron

Place lundi 1er mai à la dernière étape du Tour de Bretagne 2023. Après une journée certainement compliquée la veille, les coureurs quitteront le Château des Pères à Piré-Chancé à 12h45. Le parcours de 163,5 km ne présente pas de grandes difficultés, mais les routes sont sinueuses et les derniers coups tactiques pourraient bousculer le peloton. L'arrivée est prévue à Châteaugiron vers 16h30.

Le parcours de la 7e et dernière étape du Tour de Bretagne 2023 - Tour de Bretagne

