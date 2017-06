CARTE - Tour de France 2017 : le tracé de la 1re étape avec le contre-la-montre à Düsseldorf en Allemagne

Le départ du Tour de France 2017 est donné ce samedi 1er juillet depuis Düsseldorf avec un contre-la-montre individuel (14km). C'est la quatrième fois que l'Allemagne accueillera un Grand Départ, trente ans après s'être élancé de Berlin en 1987.

Un prologue pour débuter ce Tour de France 2017 ! Les 198 coureurs s''élanceront les uns après les autres pour un contre-la-montre individuel de 14km dans les rues de Düsseldorf, en Allemagne.

La capitale du Land de Rhénanie-du-NordWestphalie compte 630.000 habitants. C’est l’un des centres économiques les plus importants du pays au cœur du vaste ensemble Rhin-Ruhr (11,6 millions d’habitants et 500 000 entreprises). C’est aussi la capitale allemande de la mode d’où son surnom de "petit Paris". Classée au sixième rang des villes mondiales présentant la meilleure qualité de vie.

La carte de la 1re étape

- ASO

Le profil de la 1re étape

- ASO

Zoomez pour voir le parcours en détail et entrez le nom de votre commune

Les horaires de la 1re étape

- ASO

La grande foule est annoncée à Düsseldorf dans un contexte sécuritaire devenu habituel en raison des risques d'attentat. Pour la deuxième année, l'unité spécialisée du GIGN opèrera sur le Tour de France. Le dispositif, quelque 23.000 gendarmes et policiers mobilisés l'an passé sur le territoire, intègre une nouveauté. Une brigade avec des chiens dressés pour détecter des explosifs en mouvement interviendra près des podiums au départ et à l'arrivée des étapes.

Retrouvailles allemandes

L'Allemagne a déjà connu trois Grands Départs du Tour de France, le dernier remontant à 1987 à Berlin, avant Francfort en 1980 et et Cologne en 1965. Celui donné en 2017 sera donc le quatrième. C'est le 22e départ depuis l’étranger. La dernière fois que la Grande Boucle est passée Outre-Rhin, c'était pour une étape en 2005.

Trente ans après son précédent départ d'Allemagne, à Berlin-Ouest avant la chute du mur et la réunification, la plus grande épreuve du monde retrouve le pays qui s'était détaché d'elle voici dix ans à cause des affaires de dopage à répétition.

Après les nombreuses affaires de dopage, la télévision publique allemande avait boudé l'épreuve pendant quatre années avant de revenir pour l'édition 2015. Le cyclisme allemand avait vu son image profondément ternie par les nombreuses affaires de dopage qui ont touché ses plus emblématiques coureurs des équipes T-Mobile et Deutsche Telekom, dont Jan Ullrich vainqueur du Tour 1997.

L'étape en vidéo

.

► Le tour de France 2017

La carte interactive du Tour de France 2017