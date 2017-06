CARTE - Tour de France 2017 : le parcours en détail de la 19e étape Embrun - Salon-de-Provence

La 19e étape du Tour de France 2017 a lieu le vendredi 21 juillet entre Embrun et Salon-de-Provence. C'est la plus longue étape de la Grande Boucle (222,5 km).

La plus longue étape du Tour (222,5 km) conduit le peloton d'Embrun (Alpes-de-Haute-Provence) à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), dans un décor enchanteur et valloné, entre villages provençaux, champs de lavandes et oliveraies du Luberon.

Après deux journées de très haute montagne, les coureurs exténués ont rendez-vous le 21 juillet avec trois cols, avant une arrivée inédite à Salon-de-Provence, berceau de la Patrouille de France,

La carte de la 19e étape

Le profil de l'étape

La carte interactive du Tour de France 2017

