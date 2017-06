CARTE - Tour de France 2017 : le tracé de la 10e étape entre Périgueux et Bergerac

La 10e étape du Tour de France 2017, étape 100% périgourdine, emmènera ce mardi 11 juillet les coureurs de Périgueux à Bergerac. Les pentes douces de Dordogne permettront aux sportifs de se remettre en selle après leur journée de repos, mais attention au sprint à l'arrivée !

Périgueux-Bergerac. C'est la 10e étape du Tour de France 2017, ce mardi 11 juillet. La veille, les coureurs ont pu se reposer, et profiter des charmes de la Dordogne. Ils repartent - on l'espère - requinqués pour une "balade" de 178 km à travers le Périgord. Sur leur route : la vallée de la Vézère et la nouvelle réplique des grottes de Lascaux, qui a ouvert en décembre dernier, ou encore Sarlat-la-Caneda.

Deux côtes et un sprint final

L'étape n'est pas taillée pour les grimpeurs. Seules deux côtes au programme : la côte de Domme (184 m) et celle du Buisson-de-Cadouin (196 m). Attention cependant de ne pas se relâcher, car les 31 derniers kilomètres, à Bergerac, promettent un beau sprint final.

La carte de la 10e étape du Tour de France 2017, entre Périgueux et Bergerac. - ASO

La 10e étape, kilomètre par kilomètre

Après la caravane publicitaire à 11h10, les coureurs s'élanceront depuis Périgueux à 13h10. Le départ réel est fixé à 13h24. Le peloton devrait atteindre Ste-Pierre-de-Chignac vers 13h36, St-Crépin-d'Auberoche quatre minutes après, Fossemagne à 13h50, Thenon à 13h59. Plongée dans la préhistoire quelques minutes plus tard, avec le passage à Montignac, pour les plus rapides, à 14h17, et aux Eyzies à 14h51. Sarlat verra passer les coureurs à partir de 15h17. Suivent la côte de Domme à 15h36, St-Vincent-de-Causse est fixé à 15h53, St-Cyprien à 16h02, et la côte du Buisson-de-Cadouin à 16h25. Enfin, les coureurs devraient passer à Lalinde à 16H42 et entrer dans Bergerac à parti de 17h12.

- @ ASO

- @ A.S.O.

- @ A.S.O.