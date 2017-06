CARTE - Tour de France 2017 : le tracé de la 12e étape entre Pau et Peyragudes

La 12e étape du Tour de France 2017 emmène les coureurs à l'assaut des Pyrénées ce jeudi 13 juillet. Partis de Pau (Pyrénées-Atlantiques), les coureurs devront affronter un parcours long (214,5 km) et exigent jusqu'à Peyragudes (à cheval sur les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne).

Avec 214,5 km de montagne ou presque, la 12e étape du Tour de France 2017 ce 13 juillet, Pau-Peyragudes, ne sera pas du gâteau pour les coureurs. Après un départ à Pau un peu raccourci pour cause de retransmission intégrale de l'étape par France Télévision - il ne fait plus que sept kilomètres jusqu'au départ réel au lieu des 12 prévus initialement -, le peloton s'engagera dans l'ascension des Pyrénées.

Un final redoutable à Peyragudes

Cette étape, la plus longue du séjour pyrénéen, comporte plusieurs difficultés : le Col de Menté (1349 m), le Port de Balès (1755 m) et le Col de Peyresourde (1569 m). Et l'arrivée, à Peyragudes, ne devrait pas être des plus faciles non plus : dans le dernier kilomètre, les mollets des équipiers devront affronter sur 200 mètres une côte à 16%.

La carte de la 12e étape entre Pau et Peyragudes - Geoatlas

L'étape heure par heure

