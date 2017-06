CARTE - Tour de France 2017 : le tracé de la 13e étape entre Saint-Girons et Foix

La 13e étape du Tour de France 2017 reliera ce vendredi 14 juillet St-Girons à Foix, dans l'Ariège. Une étape très ramassée (100 km) mais qui promet des cols impressionnants dans les Pyrénées ariégeoises. Découvrez la carte interactive de l'étape.

Il y a 100 km tout ronds entre Saint-Girons et Foix. Ce vendredi 14 juillet, la Grande Boucle passera la fête nationale dans les montagnes ariégeoises. Le contraste avec le menu de la veille, 214,5 km entre Pau et Peyragudes, la plus longue des étapes pyrénéennes, sera total. Depuis la disparition des demies-étapes, il n'y avait pas eu de programme si court. L'étape devrait être bouclée en moins de trois heures.

Jusqu'à 18%

En compensation, le chemin promet de l'action : des cols majestueux sont au rendez-vous. Le col de Latrape (1110 m) sera visité pour la septième fois par le peloton du Tour. Viendra ensuite le col d'Agnes et ses 1570 m d'altitude. Enfin le Mur de Péguère, et ses 18%. Pour la petite histoire, Luis Ocana, en 1973, convainquit les organisateurs du Tour de France de changer le tracé, et d'éviter le mur de Péguère, dont la descente effrayait les coureurs. Quelques heures avant, Raymond Poulidor manquait de se tuer à l'entrée des Pyrénées.

Le tracé de la 13e étape du Tour de France 2017 - Geoatlas

L'étape heure par heure

L'étape partira de St-Girons à 14h35 pour un départ réel des coureurs à 14h45. La caravane aura deux heures d'avance sur la course. Le col de Latrape devrait être atteint entre 15h30 et 15h36, celui d'Agnès entre 15h58 et 16h08. Le mur de Péguère sera passé entre 16h42 et 16h58. Arrivée prévue à Foix entre 17h15 et 17h33.

- ASO

- ASO

