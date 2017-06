CARTE - Tour de France 2017 : le tracé de la 14e étape entre Blagnac et Rodez

La 14e étape du Tour de France 2017 part de Blagnac, en Haute-Garonne ce samedi 15 juillet. Le peloton atteindra Rodez, dans l'Aveyron, 181,5 km plus tard. Découvrez la carte interactive de cette étape

Blagnac-Rodez : la 14e étape du Tour de France 2017 exige de l'endurance. Ce samedi 15 juillet, les vallons du Tarn et de l'Aveyron seront éprouvantes pour les mollets coureurs. L'étape de la veille, St-Girons-Foix courte mais intense, offrait des pentes jusqu'à 18%. Celle-ci devrait durer 4h30, et offrir un tremplin à un puncheur dans la côte St-Pierre.

Quelques côtes

Sur le plan sportif, deux côtes à signaler : celle du viaduc de Viaur, au kilomètre 131 (2,3 km de montée à 7%) et celle de Centrès (2,3 km de montée à 7,7%). Côté tourisme : le viaduc de Viaur, ouvrage d'art ferroviaire signé de l'ingénieur Bodin en 1902 et composé de 3.800 tonnes d'acier vaut le coup d'oeil.

►►► Voir la carte en plus grand (notamment si vous êtes sur mobile ou tablette)

La carte de la 14e étape du Tour de France 2017. - Geoatlas

L'étape heure par heure

L'étape partira de Blagnac à 13h, avec un départ réel à 13h20 depuis la jonction avec la départementale 2. La carvane sera partie à 11h. Le sprint à Rabastens est prévu à partir de 14h35, les côtes du viaduc de Viaur et de Centrès respectivement à partir de 16h18 et 16h38. L'arrivée à Rodez devrait se faire juste avant 17h30 au plus tôt.

- ASO

- ASO

- ASO

