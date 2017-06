CARTE - Tour de France 2017 : le tracé en détail de la 18e étape Briançon et Izoard

La 18e étape du Tour de France 2017 se tient le jeudi 20 juillet entre Briançon et le légendaire col de l'Izoard, le dernier de cette édition (179,5km).

Les Hautes-Alpes méritent leur nom. Vars (2109m) et Izoard (2360m) sont les deux derniers cols de ce Tour de France 2017.

L'Izoard, escaladé par le versant mythique de la Casse déserte, qui accueillera -une nouveauté- une arrivée d'étape et sera le dernier col de l'épreuve, à trois jours des Champs-Elysées. Il a été rendu légendaire par les exploits de Fausto Coppi et de Louison Bobet voici plus d'un demi-siècle.

La carte de la 18e étape

Le profil de la 18e étape

Zoomez pour voir le parcours en détail et entrez le nom de votre commune

Les cols de la 18e étape

Les horaires de la 18e étape

L'étape en vidéo

