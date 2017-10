CARTE - Tour de France 2018 : le parcours en détail, étape par étape

Officiellement dévoilé ce mardi, le Tour de France 2018 s'élancera le samedi 7 juillet depuis Noirmoutier, en Vendée. Le peloton passera ensuite notamment par les Alpes puis les Pyrénées avant d'arriver sur les Champs-Elysées le dimanche 29 juillet. Découvrez les 21 étapes grâce à notre carte !

Fin du suspense ! Le parcours du Tour de France 2018 a été officiellement dévoilé ce mardi par le patron de la Grande Boucle Christian Prudhomme. Au programme : 3.329km, 6 étapes de montagne et 3 arrivées en altitude, 2 contre-la-montre, 5 étapes accidentées, 8 étapes de plaine et 2 jours de repos. Un parcours, comme nous vous le dévoilions dès hier, à découvrir en détail sur francebleu.fr grâce à notre carte.

La carte officielle du Tour de France 2018

La carte officielle du Tour de France 2018 - ASO

Les 21 étapes, cliquez sur le lien pour le détail

Les 21 étapes du Tour de France 2018 © Radio France - Virginie Salanson

La présentation du Tour de France en direct vidéo

Trois jours en Vendée pour lancer le Tour

Le Grand Départ - décalé d'une semaine en raison de la Coupe du monde de football - a lieu en Vendée le 7 juillet 2018 avec une première étape entre Noirmoutier et Fontenay-le-Comte. Le peloton n'a plus traversé ce département depuis 2011.

Place ensuite à une autre étape promise aux sprinteurs entre Mouilleron-Saint-Germain et La Roche-sur-Yon. La troisième étape est un contre-la-montre par équipes de 35km à Cholet.

Une semaine pour les sprinteurs et les puncheurs, les pavés au rendez-vous

Après avoir été délaissés l'an passé, l'ouest et le nord de la France sont mis à l'honneur. Après trois jours dans la région Pays de Loire et un départ depuis La Baule lors de la 4e étape, le peloton rejoint la Bretagne avec deux étapes au menu : Lorient-Quimper puis Brest-Mûr-de-Bretagne, avec comme en 2015 une arrivée sur cette bosse de 2 km avec des pourcentages de 12 %.

La 7e étape entre Fougères et Chartres semble encore dédiée aux sprinteurs. Comme vous l'a révélé France Bleu, direction ensuite la Picardie avec une arrivée à Amiens le samedi 14 juillet, jour de Fête nationale. Les coureurs vont ensuite dans le Nord avec une 9e étape entre Arras et Roubaix où ils se frotteront à plusieurs secteurs pavés.

Les Alpes puis les Pyrénées

Après un passage en Savoie et en Haute-Savoie et le prometteur plateau des Glières, le peloton s'attaque à la montagne et notamment lors de la 12e étape : au programme le géant de l'Alpe d'Huez, qui fait son retour après 2015.

Après la Drôme et la Lozère, avec un départ depuis Saint-Paul-Trois-Châteaux le 21 juillet et une arrivée le soir à Valence et une arrivée le lendemain à Mende avec la côte de la Croix Neuve, le peloton arrive dans la région Occitanie dans la ville de Carcassonne (Aude) qui est ville-arrivée, ville de repos et ville de départ.

Pour la dernière semaine décisive, les coureurs se dirigent vers les Pyrénées pour retrouver la haute montagne. Une arrivée (16e étape) et un départ (17e étape) depuis Bagnères-de-Luchon. Cette 17e étape est l'étape reine de 65km dans les Pyrénées centrales, avec l'ascension inédite, pour finir, du col de Portet.

La 18e étape entre Trie-sur-Baïse et Pau ainsi que la 19e étape entre Lourdes et Laruns s'annoncent également capitales pour creuser les écarts.

Un contre-la-montre la veille de l'arrivée sur les Champs-Elysées

Enfin, comme l’an passé à Marseille, il y a un chrono la veille de l'arrivée du Tour de France 2018. Comme vous l'annonçait France Bleu, l'étape basque est un contre-la-montre individuel entre Saint-Pée-sur-Nivelle et Espelette (31km) le samedi 28 juillet, avant l'arrivée à Paris le lendemain. Un parcours accidenté qui devrait emprunter le col de Pinodieta.

Une ultime bagarre pour grappiller quelques secondes qui pourraient s'avérer décisives pour le podium - comme s'en souvient amèrement le Français Romain Bardet qui avait perdu sa 2e place à Marseille - sur l'avenue des Champs-Elysées qui accueille l'arrivée de la Grande Boucle depuis 1975. Cette ultime étape "symbolique" s'élance de la ville de Houilles, en région parisienne (Yvelines).

► Notre dossier Tour de France 2018