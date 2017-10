CARTE - Tour de France 2018 : le parcours probable de la 105e édition

Alors que la carte officielle du Tour de France est dévoilée ce mardi, francebleu.fr vous propose de découvrir le probable tracé du parcours qui sillonnera les routes de France du 7 au 29 juillet 2018 grâce à notre carte.

Le Tour de France 2018 passera-t-il près de chez vous cet été ? Si le parcours de la prochaine Grande Boucle est officiellement dévoilé ce mardi à la mi-journée par le patron du Tour Christian Prudhomme, il y a déjà quelques certitudes sur les villes qui verront passer les coureurs entre le 7 et le 29 juillet sur le chemin des 21 étapes qui pourraient être 100% françaises.

Le parcours probable du Tour de France 2018 © Visactu -

Les 21 étapes probables

L'ouest et le nord à l'honneur pour la première semaine

Il y a plusieurs informations officielles concernant les premières étapes. D'abord le départ en Vendée : le coup d'envoi de la 105e édition de la Grande Boucle sera donné le samedi 7 juillet depuis Noirmoutier et arrivera à Fontenay-le-Comte le soir de l'étape inaugurale. Le Grand Départ a été décalé d'une semaine en raison de la Coupe du monde de football. Le lendemain, les coureurs s'élanceront de Mouilleron-Saint-Germain pour arriver à La Roche-sur-Yon. La troisième étape se déroulera à Cholet pour un contre-la-montre par équipes.

Après avoir été délaissés l'an passé, l'ouest et le nord de la France devraient être mis à l'honneur. Après trois jours dans la région Pays de Loire (principalement en Vendée) et un départ depuis La Baule lors de la 4e étape, le peloton devrait rejoindre la Bretagne avec deux étapes au menu : Lorient-Quimper puis Brest-Mûr-de-Bretagne, avec comme en 2015 une arrivée sur cette bosse de 2 km avec des pourcentages de 12 %, croit savoir Ouest France.

Les quatre premières étapes officielles du Tour de France 2018 - ASO

Comme vous l'a révélé France Bleu, direction ensuite la Picardie avec une arrivée à Amiens le samedi 14 juillet, jour de Fête nationale. Selon nos informations, les coureurs entreront ensuite dans le Nord avec une 9e étape entre Arras et Roubaix où ils devraient se frotter à plusieurs secteurs pavés.

VIDÉO. Le tracé possible de la première semaine du Tour de France 2018

Les Alpes et les Pyrénées encore au programme

Après un passage en Savoie et en Haute-Savoie, le peloton devrait dompter plusieurs montagnes et notamment les Alpes où il devrait rester plusieurs jours avec notamment la 12e étape : au programme le géant de l'Alpe d'Huez, qui fait son retour après 2015.

Après un passage dans la Drôme avec un départ, selon les informations de France Bleu, de Tain-l'Hermitage le 20 juillet et une arrivée le soir à Valence et une arrivée le lendemain à Mende (Lozère) avec sûrement la côte de la Croix Neuve le peloton devrait arriver dans la région Occitanie dans la ville de Carcassonne (Aude) qui devrait être ville-arrivée, ville de repos et ville de départ selon La Dépêche.

Les coureurs se dirigeraient ensuite vers les Pyrénées pour quatre jours pour retrouver la haute montagne avec au moins deux autres sommets entre Carcassonne (départ le 24 juillet) et Laruns-Artouste (arrivée le 27 juillet) pour la dernière semaine de cette Grande Boucle.

Selon nos informations, le Tour resterait dans la région de Pau - une "base arrière" - où le peloton devrait sillonner les difficultés alentours. Bagnères-de-Luchon devrait être ville d'arrivée (le 24 juillet) et ville-départ le lendemain avec une arrivée à Pau (le 25 juillet), selon La Dépêche, ou bien un final à Pla d'Adet pour une épreuve très courte et très accidentée de 65 km (comme le numéro du département des Hautes-Pyrénées).

Un contre-la-montre la veille de l'arrivée sur les Champs-Elysées

Enfin, comme l’an passé à Marseille, il y aura un chrono la veille de l'arrivée du Tour de France 2018. Toujours selon les informations de France Bleu, l'étape basque sera un contre-la-montre individuel entre Saint-Pée-sur-Nivelle et Espelette le samedi 28 juillet, avant l'arrivée à Paris le lendemain. Un parcours accidenté qui devrait emprunter le col de Pinodieta.

Une ultime bagarre pour grappiller quelques secondes qui pourraient s'avérer décisives pour le podium - comme s'en souvient amèrement le Français Romain Bardet qui avait perdu sa 2e place à Marseille - sur l'avenue des Champs-Elysées qui accueille l'arrivée de la Grande Boucle depuis 1975.

Le départ de cette ultime étape pourrait se faire depuis Compiègne (Oise) pour commémorer le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale en passant par la clairière de Rethondes où a été signé l'Armistice du 11 novembre 1918 entre la France, ses alliés et l'Allemagne. Réponse définitive ce mardi sur les coups de midi avec officialisation de la carte du Tour de France 2018.

