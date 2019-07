CARTE - Tour de France 2019 à Nancy : circulation, stationnement et transports en commun pour la 4e étape

La quatrième étape du Tour de France 2019 reliera Reims à Nancy le 9 juillet. A la clé pour les habitants de la métropole : des restrictions de stationnement et de circulation et des perturbations dans les transports en commun. On vous donne toutes les infos pour ne pas galérer le jour J.

Pour cette arrivée de la 4ème étape du Tour de France à Nancy mardi 9 juillet, il va falloir prendre les devants pour se garer et circuler dans l'ensemble de la métropole, notamment dans les tous derniers kilomètres. Les cyclistes parcourront 14 kms dans agglomération et traverseront 5 communes : Nancy, Villers-Les-Nancy, Laxou, Vandoeuvre-les-Nancy et Jarville-la-Malgrange. L'arrivée au stade Matter est prévue entre 16h45 et 17h15.

Cartes des conditions de circulation à l'arrivée à Nancy

La circulation sera interdite sur le parcours le mardi 9 juillet de 12h30 à 18h.

Se garer et circuler à Nancy

Attention, pas de pitié pour ceux qui laissent leur voiture sur le parcours : la métropole s'est offert les services de 2 fourrières privées. Lors du dernier passage du Tour en 2014, 150 véhicules ont ainsi été enlevés.

Le secteur arrivée (stade Matter) et ses rues perpendiculaires seront fermées du lundi 8 juillet 18h au mardi 9 juillet au soir (minuit).

Boulevard d’Austrasie

Boulevard Jean Moulin

Rue Marcel Brot entre le rond-point et la limite de commune avec Jarville-la-Malgrange

Rond-point Marcel Brot, entre la sortie de la voie rapide et le bd Jean Moulin

Pont de Tomblaine

Rue de Tomblaine, de la rue Victor à la limite de commune avec Tomblaine

Rue Victor, de l’esplanade Lucien Cuenot à la rue de Tomblaine

Rue de Newcastle, de la rue Georges de la Tour au pôle nautique

Boulevard de la Mothe, de la rue de Newcastle à l’esplanade Lucien Cuenot

Rue des Cinq Piquets, du bd de la Mothe au bd d’Austrasie

Rue des Halles

Parking du Quai Haut du Bras Vert

Mail de l’Horloge

Rue Jacques Villermaux

Esplanade Lucien Cuenot voies et contre-allées

Quai Andreu de Billistein

Rue des Sables

Avenue Charles Etienne Collignon

L’autoroute A330 sera fermée en provenance du sud à la hauteur du Parc des expositions jusqu’au rond-point Marcel Brot de 13h30 à 18h30 dans les deux sens de circulation. La déviation se fait côté ouest pour accéder à Villers / Laxou, du vélodrome au CHU et accès à l’A33. La déviation vers Sarreguemines St Max / Essey se fait par l’est via Tomblaine.

Les transports en commun déviés

Les lignes du réseau Stan seront déviées