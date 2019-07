Tour de France : circulation et stationnement au départ de la 7e étape à Belfort

Belfort sera la ville de départ de la septième étape du Tour de France le vendredi 12 juillet. Des restrictions de circulation et de stationnement seront mis en place dès la veille. Les trajets des bus Optymo seront également modifiés.

Belfort, France

La septième étape du Tour de France reliera Belfort à Chalon-sur Saône le 12 juillet. A Belfort, le Tour ne s'était pas arrêté depuis 2012. Les coureurs partiront du marché Fréy avant de parader en vieille ville. Il sera compliqué de circuler et de stationner ce jour là, et même la veille, où les mesures de circulation et de stationnement seront modifiés.

Carte des circulations et stationnement à Belfort pour le Tour de France 2019 - Ville de Belfort

Des restrictions de circulation dès la veille

Dès le jeudi 11 juillet certaines rues seront fermées ou coupées à la circulation. Des animations doivent être installées, tout comme le podium des coureurs ou encore le spectacle musical.

La circulation est interdite dès 16h : sur le secteur Fréry, le quai Vauban la rue Georges Clémenceau

sur le secteur Fréry, le quai Vauban la rue Georges Clémenceau La circulation est déviée par l’avenue Jean-Moulin, l’avenue du Champ-de-Mars et l’avenue Jean-Jaurès.

.

Les routes coupées et déviées le jour du départ du Tour de France

De 7 h 30 à 13 h

Circulation interdite dans la Vieille ville. Si vous y êtes garé, vous ne pourrez pas la quitter avec votre voiture.

Circulation interdite sur le trajet des coureurs jusqu'au faubourg de Lyon inclus. Celui-ci coupe Belfort en deux, si bien qu’il sera impossible de passer du nord au sud du parcours de l’étape.

Jusqu'à 17 h

Fermeture des ponts : Sadi-Carnot Georges-Clemenceau.

: Sadi-Carnot Georges-Clemenceau. Le secteur Fréry, le quai Vauban et la rue GeorgesClemenceau seront rendus à la circulation après le démontage des installations et le nettoyage, aux alentours de 17 h.

.

Se rendre en centre-ville

Des parkings gratuits, situés au maximum à 15 minutes à pied de la zone départ, sont mis à disposition :

rue Simone-Veil

à la base nautique Imier-Comte de l’étang des Forges

au Techn’hom, rue Ernest-Thierry-Mieg

à la Chambre des métiers et de l’artisanat, rue de Besançon

.

Un parc à vélos gratuit et surveillé est à disposition devant la Maison du Peuple.

Les trajets des bus seront modifiés durant cette journée.