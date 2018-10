Le Tour de France 2019 passera-t-il près de chez vous cet été ? Si le parcours de la prochaine Grande Boucle est officiellement dévoilé ce jeudi à la mi-journée par le patron du Tour Christian Prudhomme, il y a déjà quelques certitudes sur les villes qui verront passer les coureurs entre le 6 et le 28 juillet sur le chemin des 21 étapes.

Les 21 étapes probables

Le Grand Est à l'honneur la première semaine

Il y a deux certitudes sur le parcours concernant les premières étapes. Le Grand Départ sera donné le samedi 6 juillet depuis Bruxelles en hommage au cinquantenaire de la première victoire sur le Tour d'Eddy Merckx, le coureur belge qui a remporté cinq fois la Grande Boucle. Le peloton prendra la direction de Charleroi pour emprunter un secteur pavé avant de retrouver la capitale de la Belgique.

Le lendemain se tiendra un contre-la-montre par équipe le dimanche 7 juillet dans les rues de Bruxelles.

Après avoir été délaissé lors de la précédente édition, le Grand Est est à l'honneur cette fois. La troisième étape partira de Binche, en Belgique, pour entrer en France par l'est avec une arrivée prévue en fin de journée à Épernay (Marne).

Pour la 4e étape, le peloton devrait s'élancer de Reims pour relier Nancy avant de se diriger vers Mulhouse (5e étape) qui n'a pas accueilli le Tour depuis 2014.

La Planche des Belles Filles, la première grosse étape

Il faudra attendre la 6e étape pour l'une des grosses étapes de ce Tour de France 2019 : les coureurs devraient arriver à la Planche des Belles Filles le jeudi 11 juillet, selon nos informations.

Si cette ascension dans les Vosges est bien connue de la Grande Boucle (2012, 2014 et 2017), le finish devrait être inédit avec un pourcentage extrêmement difficile, 24 % à 100m de la ligne d'arrivée de cette étape.

Les coureurs devraient également se frotter au Ballon d'Alsace et ses 1.200 mètres d'altitude pour la 6e fois de l'histoire du Tour (1952, 1961, 1982, 1997 et 2005).

Saint-Etienne - Brioude pour le 14 juillet

Le peloton quittera ensuite la région Grand Est pour arriver en Auvergne-Rhône-Alpes. La ville de Saint-Etienne (Loire) devrait être servie en étant ville-arrivée lors de la 8e étape et ville-départ le lendemain lors de la 9e étape le samedi 14 juillet. En ce jour de Fête Nationale, les coureurs devraient arriver à Brioude (Haute-Loire) pour dompter le Massif Central du côté de chez Romain Bardet.

Le lendemain, la Grande Boucle devrait partir de Saint-Flour pour rejoindre Albi et la région Occitanie pour quelques jours. Les coureurs devraient reprendre des forces avec la première journée de repos qui devrait se tenir le mardi 16 juillet dans le Tarn. Un mardi - et non un lundi - c'est rare mais c'est déjà arrivé dans le passé du Tour.

Les Pyrénées et les Alpes encore au programme

A l'inverse de la précédente édition, le peloton devrait d'abord dompter les Pyrénées et ensuite les Alpes avec de multiples ascensions.

Après un passage par Toulouse, les coureurs devraient affronter le mythique col du Tourmalet qui culmine à plus de 2.000 mètres dans les Hautes-Pyrénées. Le Français Julian Alaphilippe était passé en tête au sommet à l'été 2018. L'ascension du col de Beyrède (1.417 mètres) est aussi évoquée.

Fait notable, Pau, qui figure parmi les villes les plus visitées par le Tour depuis sa création, ne devrait pas recevoir les cyclistes cette année.

Le peloton devrait ensuite faire route vers le Sud-Est en passant par Foix dans l'Ariège (14e étape) avec une arrivée inédite en haut du Prats d'Albis, le quatrième sommet ariégeois (1.208 mètres).

Val Thorens la veille de l'arrivée sur les Champs-Elysées

Après une deuxième journée de repos à Nîmes le lundi 22 juillet et peut-être un deuxième contre-la-montre dans cette ville du Gard le lendemain, la Grande Boucle devrait prendre la direction des Alpes pour une dernière semaine qui s'annonce dantesque.

Trois étapes sont prévues dans les Alpes et de gros morceaux devraient être au rendez-vous comme le col d'Izoard ou encore le col du Galibier.

La 19e étape devrait relier Saint-Jean-de-Maurienne à Tignes le vendredi 26 juillet.

Le lendemain, la 20e étape devrait être l'étape-reine de cette édition le samedi 27 juillet entre Albertville et une arrivée à Val Thorens avec ses 2.275m d’altitude la veille de l'arrivée à Paris.

Une ultime bagarre pour grappiller quelques précieuses secondes voire minutes qui pourraient s'avérer décisives pour la victoire finale pour succéder à Geraint Thomas ou pour le podium sur l'avenue des Champs-Elysées qui accueille l'arrivée de la Grande Boucle depuis 1975.

Cette année, l'ouest et le nord devraient être délaissés.