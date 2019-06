CARTE - Tour de France 2019 : les horaires et le parcours détaillé de la 15e étape entre Limoux et le Prat d'Albis

La 15e étape du Tour de France part de l'Aude (Limoux) pour une arrivée en Ariège, à Foix, et plus précisément au Prat d'Albis (1205 m). Découvrez la carte du tracé détaillé de l'étape du 21 juillet, le profil de l'étape, ainsi que les horaires de passage de la caravane et des coureurs.