CARTE - Tour de France 2020 : découvrez le parcours de la 12e étape entre Chauvigny et Sarran

Auvergne, France

Après un départ donné à Nice le samedi 27 juin et un passage par les Pyrénées, le Tour de France passera par la Vienne et la Corrèze ce jeudi 9 juillet pour la 12e étape. Longue de 218 km, elle mènera les coureurs de Chauvigny, près de Poitiers, jusqu'à Sarran où se trouve le musée Jacques Chirac. Une arrivée qui sera sans doute l'occasion de rendre hommage à l'ancien député de la Corrèze décédé en septembre dernier.

La 12e étape entre Chauvigny et Sarran

Cette 12e étape de 218 km sera la plus longue de ce Tour de France 2020 et devrait se jouer dans un premier temps sur les routes de la Vienne et de la haute-Vienne. Mais c'est bien en Corrèze que les ambitieux pourraient se déclarer à la faveur d'une dernière difficulté, le Suc au May qui culmine à 900 mètres d'altitude.

La carte des 21 étapes de ce Tour de France 2020. - ©ASO