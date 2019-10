CARTE - Tour de France 2020 : découvrez le parcours de la 13e étape entre Chatel-Guyon et le Puy Mary

Auvergne, France

Avancé de quelques jours cette année pour cause de JO à Tokyo, le Tour de France 2020 partira de Nice le samedi 27 juin pour une arrivée à Paris le 19 juillet. Après une première semaine entre le sud-est et les Pyrénées, le Tour 2020 passera deux jours en Auvergne. La 13e étape reliera Chatel-Guyon dans le Puy-de-Dôme au Puy Mary dans le Cantal le vendredi 10 juillet tandis que le samedi 11, les coureurs partiront de Clermont-Ferrand en direction de Lyon.

La 13e étape entre Chatel-Guyon et le Puy Mary

Le vendredi 10 juillet, c''est une étape de montagne qui attend les coureurs, 191 km entre Chatel-Guyon et le Puy Mary, Grand site de France.

Le profil de cette 13e étape entre Chatel-Guyon et le Puy Mary. - ©ASO

Pour Christian Prudhomme, le patron du Tour, c'est une des étapes signatures de cette 107eme édition. Une étape qui commencera en douceur avec la traversée de Clermont-Ferrand, avant de monter vers Vulcania (et donc de passer au pied du Puy de Dôme) et de traverser le Sancy. Elle se terminera par l'ascension du Pas de Peyrol, le col qui permet d'accéder au Puy Mary. Elle se fera en deux temps, d'abord par le col de Néronne, court mais raide (4,1 km à 8,5% de moyenne) avant un répit de 6,5 km et l'ascension finale, 5,5 kilomètres à 7,9% de moyenne. Cette dernière ascension est assez facile au début avant de devenir terrible sur les deux derniers kilomètres avec des pentes à 13%.

Une étape 100% auvergnate avec 4400 mètres de dénivelé, le plus grand dénivelé de cette édition 2020 du Tour de France.

Les derniers kilomètres de cette 13e étape. - ©ASO

La carte des 21 étapes de ce Tour de France 2020. - ©ASO

Le détail des 21 étapes du Tour 2020. © Radio France - France Bleu