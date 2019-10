CARTE - Tour de France 2020 : découvrez le parcours de la 14e étape entre Clermont-Ferrand et Lyon

Auvergne, France

Avancé de quelques jours cette année pour cause de JO à Tokyo, le Tour de France 2020 partira de Nice le samedi 27 juin pour une arrivée à Paris le 19 juillet. Après une première semaine entre le sud-est et les Pyrénées, le Tour 2020 passera deux jours en Auvergne. Après une étape entre Chatel-Guyon et le Puy Mary, les coureurs disputeront la 14e étape le samedi 11 juillet entre Clermont-Ferrand et Lyon, 197 km au programme à travers les Monts du Forez. Cela faisait plus de 30 ans que l'épreuve cycliste n'avait pas fait étape dans la cité auvergnate.

La 14e étape entre Clermont-Ferrand et Lyon

Cette étape de 197 km entre Clermont-Ferrand et Lyon promet du combat entre baroudeurs, puncheurs et sprinteurs. D'abord dans les Monts du Forez puisque les coureurs vont s'aventurer jusqu'au col du Béal, puis dans le parcours urbain de près de 15 km dans Lyon. Il y aura trois ascensions, la côte de la Duchère, la montée de l'Observance et enfin la côté de la Croix-Rousseà 5 km de la ligne d'arrivée.

La carte des 21 étapes de ce Tour de France 2020. - ©ASO