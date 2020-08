CARTE - Tour de France 2020 : découvrez le parcours de la 15e étape entre Lyon et Le Grand Colombier

Reporté de deux mois pour cause de crise du coronavirus Covid-19, le Tour de France 2020 partira de Nice le samedi 29 août pour une arrivée à Paris le 20 septembre. Après une première semaine entre le sud-est et les Pyrénées, le Tour 2020 arrivera en Rhône-Alpes. Après une 14e étape entre Clermont-Ferrand et Lyon, la 15e étape partira de Lyon vers le Jura sur un tracé de 175 km.

CARTE - Pour savoir où passeront les coureurs, zoomez sur le tracé de cette 15e étape

La 15e étape entre Lyon et le Grand Colombier

Cette étape de 175 km entre Lyon et le Grand Colombier sera un faible répit avant les Alpes et la montagne. Au programme, la montée de la Selle de Fromentel, avec plus de 10 km à 8,1%. Puis une arrivée avec une côte de 17,4 km à 7,1 %.

La carte officielle du Tour de France 2020

La carte actualisée du Tour de France 2020 reporté en fin d'été pour cause de crise sanitaire. © Visactu - Visactu

