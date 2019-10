CARTE – Tour de France 2020 : deux étapes en Franche-Comté, dont un contre la montre à La Planche des Belles Filles

Le parcours du Tour de France 2020 a été dévoilé ce mardi 15 octobre à Paris. La Franche-Comté sera traversée par deux étapes. La 19e étape arrive à Champagnole dans le Jura. La 20e se disputera uniquement en Haute-Sâone. Ce sera un contre la montre entre Lure et La Planche des Belles Filles.

La Franche-Comté sera quasiment l’épilogue de la 107e édition du Tour de France 2020, puisque la région sera traversée par les deux étapes qui précéderont l’arrivée sur les Champs-Elysées. Les deux étapes sont d’ailleurs les seules de ce Tour de France à se dérouler dans le Nord-Est de la France. La 19e étape reliera Bourg-en-Bresse à Champagnole dans le Jura le 17 juillet. Le lendemain (18 juillet), la 20e étape sera un contre la montre sur les routes de Haute-Saône entre Lure et La Planche des Belles Filles.

Le Jura comme point d'entrée de la Franche-Comté

La 19e étape entre Bourg-en-Bresse et Champagnole sera longue de 160 km et devrait traverser une partie du Jura. Champagnole n’a été ville étape par le Tour de France qu’une seule fois. La commune du Jura était ville départ en 1964, soit il y a plus d’un demi-siècle.

Le sommet de la Planche des Belles Filles comme explication

Un contre la montre individuel entre Lure et la Planche des Belles Filles, ce sera l'avant dernière étape, le samedi 18 juillet, veille de l'arrivée à Paris. Une sorte de bouquet final du Tour 2020 avant la parade sur les Champs-Elysées. Si la Planche des Belles Filles accueille pour la 5e fois en 8 ans une étape du tour, c'est en revanche une première pour la ville de Lure qui n'a jamais accueilli la Grande Boucle. Le maire de Lure avait déjà candidaté il y a huit ans pour pouvoir accueillir la Grande Boucle

Ce contre la montre individuel de 36 kilomètres passera par Melisey, le village de Thibaut Pinot. La principale difficulté, mais aussi le plus beau spectacle pour ceux qui seront sur le bord des routes se jouera dans les six derniers kilomètres : la montée entre Plancher-Les-Mines et La Planche des Belles Filles.

Cette montée qui débute avec une côte à 13% se termine sur une arrivée en côte à 20%. On se souvient que lors du Tour de France 2019, elle avait épuisé les organismes. Et Julian Alaphilippe y avait perdu son maillot jaune.

Le parcours étape par étape du Tour de France 2020 - ASO

Le parcours de la 107e édition du Tour de France 2020 © Radio France - ASO

