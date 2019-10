C'est officiel, l'Isère sera mise à l'honneur pour cette Grande Boucle 2020 ! Le parcours du Tour a été dévoilé ce mardi et deux étapes passeront près de chez nous, dont la 16e, le 14 juillet, qui reliera la Tour-du-Pin et Villard-de-Lans.

CARTE - Tour de France 2020 : le parcours de la 16e étape entre La Tour-du-Pin et Villard-de-Lans

Villard-de-Lans, France

Le parcours officiel de la Grande Boucle a été dévoilé ce mardi midi, à Paris. Et il a confirmé les intuitions de France Bleu Isère ! Le tour passera trois jours en Isère : un premier jour de repos le 13 juillet, à Grenoble, puis une étape 100% iséroise et un départ de Grenoble pour la Savoie pour cette troisième étape iséroise.

Puis, les coureurs reprendront le vélo pour la 16e étape, le mardi 14 juillet : 164 kilomètres entre la Tour-du-Pin, dans le Nord Isère, et Villard-de-Lans, dans le Vercors.

Un piège ?

Cette étape 100% iséroise "a tout l'air d'un piège" selon les mots de Christian Prudhomme, ce mardi, lors de la présentation officielle. Dans la Chartreuse, l'un des tous premiers cols franchi par le Tour, dès 1907, le col de Porte, puis, les coureurs plongeront vers Grenoble avec une descente vertigineuse, puis la côte de Revel, suivie du Vercors. La montée vers Saint-Nizier-du-Moucherote "pourra servir de tremplin pour les attaquants pour un bonus au sommet" a détaillé Christian Prudhomme, puis, comme en 2004, le peloton s'installera au pied du domaine skiable.

C'est en effet un rendez-vous presque habituel pour la station du Vercors puisque Villard-de-Lans a déjà été ville d'arrivée et de départ de la Grande Boucle à douze reprise, six fois de chaque. La dernière arrivée, en 2004, avait vu la victoire de Lance Armstrong, effacée depuis pour dopage. L'arrivée à Villard-de-Lans culmine à 1023 mètres d'altitude, et, en passant par la Côte 2000, se termine par une ascension de 2,5 km à 6,8 %.

En revanche, c'est une grande première pour la Tour-du-Pin, qui n'avait jamais vu partir ou arriver les coureurs sur son goudron.

La carte du Tour de France 2020

- ASO

Le parcours, étape par étape