CARTE - Tour de France 2020 : découvrez le parcours de la 17e étape entre Grenoble et Méribel, col de la Loze

Grenoble, France

Elle promet d'être une des plus belles étapes de ce 107e Tour de France ! La 17e étape, le mercredi 15 juillet, reliera Grenoble au col de la Loze, à Méribel, en Savoie. Le tracé de cette 17e étape, long de 168 kilomètres, marquera une belle entrée dans les Alpes à Grenoble, "ville emblématique et historique du vélo, du Critérium du Dauphiné et du Tour de France" selon Christian Prudhomme, le patron du Tour.

Le peloton prendra ensuite la direction de la Maurienne avec un col déjà franchi à vingt-six reprises lors du Tour de France : le col de la Madeleine. Mais ce col, qui culmine à 2.000 mètres d'altitude et se termine par 17 kilomètres d’ascension à 8,4%, sera "revisité" promet Christian Prudhomme ! "Seuls les quatre derniers kilomètres de ce col seront identiques" aux montées précédentes affirme le patron du Tour.

Le col de la Loze sera le toit du Tour

Les coureurs poursuivront ensuite leur route vers Méribel et le col de la Loze avec une arrivée à 2.300 mètres d'altitude et un final forcément grandiose avec 21,5 kilomètres de montée à 7,8%... "C'est une succession de ruptures de pente, toute plus brutales les unes que les autres" a prévenu Christian Prudhomme, pour lui, la "découverte du col de la Loze sera un choc, pas uniquement pour son immense panorama au sommet", mais car il sera "par son profil hors norme, LE prototype du col du 21e siècle" a-t-il déclaré, lors de la présentation ce mardi. La route relie en effet Courchevel à Méribel et servait avant pour les engins des remontées mécaniques. Pour ce Tour 2020, la voie a été goudronnée et "épouse les courbes de la montagne" avertit Christian Prudhomme.

La carte officielle du Tour de France 2020

- ASO

