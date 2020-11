CARTE - Tour de France 2021 : découvrez le parcours complet, étape par étape, de la 108e édition

Le parcours du Tour de France 2021 a été officiellement dévoilé ce dimanche. Le peloton s'élancera de Brest le 26 juin et passera ensuite par Tignes, le Mont Ventoux et les Pyrénées, avant d'arriver sur les Champs-Elysées le18 juillet. Découvrez les 21 étapes grâce à notre carte.

Le parcours du Tour de France 2021 a été dévoilé ce dimanche par le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, en direct dans l'émission Stade 2 sur France 3. Pour cette 108e édition, les équipes vont parcourir au total 3.383 km : six étapes de montagne avec trois arrivées en altitude, six étapes accidentées, huit étapes de plaine, deux contre-la-montre individuels et deux jours de repos.

Ce Tour de France 2021 passera par neuf régions et 31 départements. Dix communes françaises vont devenir villes-étapes pour la première fois dans l'histoire de la course : Landerneau (Finistère), Pontivy (Morbihan), Changé (Mayenne), Vierzon (Cher), Sorgues (Vaucluse), Malaucène (Vaucluse), Quillan (Aude), Céret (Pyrénées-Orientales), Pas de la Case (Andorre), et Chatou.

La carte officielle du Tour de France 2021

> Cliquez ici pour agrandir la carte

La carte du Tour de France 2021 - ASO

Les 21 étapes

1re étape : Brest - Landerneau (samedi 26 juin) - 187 km

2e étape : Perros-Guirec - Mûr-de-Bretagne Guerlédan (dimanche 27 juin) - 182 km

3e étape : Lorient - Pontivy (lundi 28 juin) - 182 km

4e étape : Redon - Fougères (mardi 29 juin) - 152 km

5e étape : Changé - Laval (mercredi 30 juin) - 27 km

6e étape : Tours - Châteauroux (jeudi 1er juillet) - 144 km

7e étape : Vierzon - Le Creusot (vendredi 2 juillet) - 248 km

8e étape : Oyonnax - Le Grand Bornand (samedi 3 juillet) - 151 km

9e étape : Cluses - Tignes (dimanche 4 juillet) - 145 km

Lundi 5 juillet : repos à Tignes

10e étape : Albertville - Valence (mardi 6 juillet) - 186 km

11e étape : Sorgues - Malaucène (mercredi 7 juillet) - 199 km

12e étape : Saint-Paul-Trois-Châteaux - Nîmes (jeudi 8 juillet) - 161 km

13e étape : Nîmes - Carcassonne (vendredi 9 juillet) - 220 km

14e étape : Carcassonne - Quillan (samedi 10 juillet) - 184 km

15e étape : Céret - Andorre-la-Vieille (dimanche 11 juillet) - 192 km

Lundi 12 juillet : repos en Andorre

16 étape : Pas de la Case - Saint-Gaudens (mardi 13 juillet) - 169 km

17e étape : Muret - Saint-Lary-Soulan (mercredi 14 juillet) - 178 km

18e étape : Pau - Luz Ardiden (jeudi 15 juillet) - 130 km

19e étape : Mourenx - Libourne (vendredi 16 juillet) - 203 km

20e étape : Libourne - Saint-Emilion (samedi 17 juillet) - 31 km

21e étape : Chatou - Paris-Champs-Elysées (dimanche 18 juillet) - 112 km

► Notre dossier Tour de France 2021

Le parcours du Tour de France en vidéo

Christian Prudhomme a présenté ce Tour 2021 chez nos confrères de franceinfo.

Christian Prudhomme présente le parcours du Tour de France 2021 sur franceinfo. Copier

Quatre étapes bretonnes pour commencer

Les quatre premières étapes du Tour se dérouleront en Bretagne et les coureurs vont traverser l'ensemble des départements de la région. Initialement prévu à Copenhague au Danemark, puis reporté d'un an en raison de l'Euro de football 2021 dont certains matchs se tiendront dans la capitale danoise, le Grand Départ sera donné à Brest, le samedi 26 juin. Le peloton prendra la direction de Landerneau et traversera le Pays des abers.

La 2e étape aura lieu dans les Côtes-d'Armor. Le peloton partira de Perros-Guirec pour arriver à Mûr-de-Bretagne. C'est la quatrième fois que le Tour arrive dans la commune surnommée "l'Alpe-d'Huez bretonne" en raison de la longue ligne droite d'arrivée de 2 km à 6,9 %, dont la moitié est à près de 10 %. Perros-Guirec retrouve le tour pour la seconde fois de son histoire, 25 ans après avoir été ville-départ.

Le lendemain, le lundi 28 juin, la 3e étape reliera Lorient et Pontivy, dans un tracé 100% Morbihan. Puis mardi 29 juin, le Tour passera une dernière journée en Bretagne avec une étape intégralement en Ille-et-Vilaine. Le départ sera donné à Redon pour rejoindre Fougères. Un temps évoqué pour accueillir une étape, Rennes ne sera pas au menu de cette édition 2021. Les élus écologistes de la ville se sont positionnés contre la venue du Tour, estimant que l'événement est "daté, sexiste" et que la caravane publicitaire est "trop polluante".

La 7e étape, la plus longue du Tour depuis l'an 2000

La septième étape de cette 108e édition, reliant Vierzon, dans le Cher, à Le Creusot, en Saône-et-Loire, sera l'étape la plus longue du Tour de France depuis l'an 2000. Les coureurs devront pédaler pendant 248 kilomètres.

A noter également, deux étapes de contre-la-montre individuels, ce qui n'était pas arrivé depuis 2017 sur le Tour : 27 km lors de la 5e étape, entre Changé et Laval en Mayenne, et 31 km entre Libourne et Saint-Emilion, en Gironde, lors de la 20e étape.

Une double ascension du Ventoux

Pour la première fois, les coureurs devront faire face à une double ascension du Ventoux lors de la 11e étape. "L'étape du Vaucluse va être une étape tout à fait particulière, (...) ça partira avec des champs de lavande jusqu'à monter jusqu'au géant de Provence, le formidable Ventoux, souligne Christian Prudhomme sur franceinfo. Une première fois par Sault, l'une des trois voies qui mènent au sommet, la moins rude, ensuite on va redescendre jusqu'à Malaucène, puis Bédoin pour la montée mythique si difficile".

Christian Prudhomme revient sur la double ascension du Mont Ventoux. Copier

Le Tour 2021 comptera six étapes de montagnes, avec trois arrivées en altitude. La première aura lieu à Tignes, dans les Alpes, pour la 9e étape. La deuxième à Saint-Lary-Soulan (Col du Portet) lors de la 17e étape, et rebelote le lendemain, à Luz-Ardiden, station des Pyrénées.

Cette 108 édition passera par le Massif armoricain, puis le Massif central, les Alpes et les Pyrénées. Il y aura également une toute première ascension dans le Morvan, le Signal d'Uchon.