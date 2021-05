CARTE - Tour de France 2021 : découvrez le parcours de la 10e étape entre Albertville et Valence

La 10e étape du Tour de France se déroulera le mardi 6 juillet, après une première journée de repos sur la course, entre Albertville (Savoie) et Valence (Drôme). Le parcours long de près de 191 kilomètre doit passer par l'Isère. Après la montagne, c'est le retour d'un parcours plat et roulant.

Alors que le Tour de France s'élancera le samedi 26 juin depuis Brest, ASO, l'organisateur de la course, a dévoilé ce jeudi les horaires de passage prévus pour les coureurs sur la 10e étape entre Albertville (Savoie) et Valence (Drôme). Le tracé de près de 191 kilomètres signe le départ des Alpes et un parcours qui s'annonce relativement plat et calme. Direction le Sud ! Découvrez ci-dessous tous les détails et horaires, en Savoie, Isère et Drôme.

La carte routière de la 10e étape

Le profil de cette 10e étape relativement plate et roulante

KM 58,5 - Col de Couz (622 mètres d'altitude, 7,4 km à 2,8%, catégorie 4)

KM 82,3 - La Placette (sprint intermédiaire)

Les horaires et détails routiers pour le passage de la 10e étape

Départ d'Albertville à 13h05.

Arrivée prévue à Valence entre 17h23 et 17h46.

La carte de ce Tour de France 2021

