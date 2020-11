CARTE - Tour de France 2021 : découvrez le parcours de la 19e étape Mourenx-Libourne

Après un départ donné à Brest le samedi 26 juin, le Tour de France 2021 passera par les Pyrénées avant de rallier la Gironde avec une étape Mourenx-Ste-Marie - Libourne le vendredi 16 juillet. Une étape longue de 203 kilomètres qui devrait à nouveau sourire aux sprinters restants après la traversée des Pyrénées.

La ville béarnaise de Mourenx n'avait plus vu les coureurs depuis 2005 mais elle a noué une relation privilégiée avec le Tour de France depuis un jour de juillet 1969. Ce jour-là, Eddy Merckx remportait arrivait en tête à Mourenx après une incroyable échappée en solitaire à partir du Tourmalet. Il comptait alors huit minutes d'avance sur ses concurrents et se préparait à remporter le premier de ses cinq Tour de France.

Côté girondin, le maire libournais, Philippe Buisson, a plaidé sa cause cet été avec le patron du Tour, Christian Prudhomme et il affichait un certain optimisme après la rencontre. La dernière fois que la ville a accueilli le Tour, c'était en 1992.