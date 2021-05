Après quatre jours en Bretagne, le peloton du Tour de France passe en Mayenne ce mercredi 30 juin. Les coureurs vont disputer un contre-la-montre de 27,2 kilomètres entre Changé et Laval.

CARTE - Tour de France 2021 : découvrez le tracé et les horaires de la 5e étape entre Changé et Laval

Après avoir traversé tous les départements bretons, le peloton du Tour de France 2021 s'attaque à la Mayenne le mercredi 30 juin. Cette cinquième étape de la Grande Boucle entraînera les coureurs dans un contre-la-montre de 27,2 kilomètres entre Changé et Laval. Il s'agit du chrono individuel le plus long pour une première semaine de Tour depuis 2008. Les 176 protagonistes traverseront quatre communes de l'agglo : Saint-Germain-le-Fouilloux, Saint-Jean-sur-Mayenne, Louverné et Bonchamp-lès-Laval.

Le tracé de la 5e étape

La carte de la 5e étape du Tour de France 2021 - ASO

Les horaires de la 5e étape

Le profil de cette 5e étape

La boucle de 27 km s'achèvera à Laval, depuis l'avenue de Chanzy jusqu'au parking du tout nouvel Espace Mayenne. La ville a déjà accueilli le Tour à deux reprises, en 1999. "Cette offrande aux rouleurs signe notre volonté de varier les scénarios et occasions de remettre en question les positions établies", souligne le patron du Tour, Christian Prudhomme. À LIRE AUSSILes chiffres du Tour de France en Mayenne, le 30 juin 2021

Le profil de la 5e étape du Tour de France 2021 - ASO

Le parcours complet du Tour de France

La carte du Tour de France 2021 - ASO

