CARTE - Tour de France 2021 : découvrez le parcours de la 9e étape entre Cluses et Tignes

La 9e étape du Tour de France se déroulera le dimanche 4 juillet entre Cluses (Haute-Savoie) et Tignes (Savoie). Le parcours long de 145 kilomètres est la deuxième étape alpine de la course avec cinq ascensions majeures au programme.

Après avoir dévoilé le parcours du Tour de France 2021 qui s'élancera samedi 26 juin de Brest, ASO, l'organisateur de la course, a dévoilé ce jeudi les horaires de passage prévus pour les coureurs pour la 9e étape entre Cluses (Haute-Savoie) et Tignes (Savoie). Le tracé de 145 kilomètres est encore une belle étape de montagne avec cinq ascensions notables. Découvrez ci-dessous tous les détails et horaires.

La carte routière de la 9e étape entre Cluses et Tignes

Le profil de cette 9e étape avec cinq ascensions majeures

KM 19,6 - Côte de Domancy (810 mètres d'altitude, 2,5 km à 9,4%, catégorie 2)

KM 32,7 - Praz-sur-Arly (sprint intermédiaire)

KM 49,4 - Col des Saisies (1650 mètres d'altitude, 9,4 km à 6,2%, catégorie 1)

KM 80,9 - Col du Pré (1748 mètres d'altitude, 12,6 km à 7,7%, hors catégorie)

KM 93,3 - Cormet de Roselend (1968 mètres d'altitude, 5,7 km à 6,5%, catégorie 2)

KM 143 - Montée de Tignes (2089 mètres d'altitude, 21 km à 5,6%, catégorie 1)

Les horaires et détails routiers pour le passage de la 9e étape

Départ de Cluses à 13 heures.

Arrivée prévue au Grand-Bornand entre 17h30 et 18h13.

La carte de ce Tour de France 2021

