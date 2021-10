CARTE - Tour de France 2022 : découvrez le parcours complet étape par étape

Le parcours du Tour de France 2022 a été dévoilé ce jeudi par le directeur du Tour de France Christian Prudhomme lors d'une conférence au Palais des congrès à Paris. Pour cette 109e édition, les équipes vont parcourir 3.328 km au cours de 21 étapes, dont deux contre-la-montre individuels. Au menu : le Grand départ au Danemark, le Nord avec des airs de Paris-Roubaix, l'Est avec La Planche des Belles Filles, les Alpes avec le retour de l'Alpe d'Huez et le Sud-Ouest avec du costaud dans les Pyrénées.

Au total, 8 régions seront traversées et 29 départements visités. Il y aura 6 étapes de plaine, 7 étapes accidentées et 6 étapes de montagne, dont 5 arrivées en altitude. Outre les villes du Danemark qui seront traversées par le Tour, quatre localités vont accueillir la Grande Boucle pour la première fois, il s'agit de Aigle (Suisse), Castelnau-Magnoac (Hautes-Pyrénées), Lacapelle-Marival (Lot) et Rocamadour (Lot).

La carte officielle du Tour de France 2022

Le tracé officiel du Tour de France 2022 - ASO

Les 21 étapes

Grand départ inédit au Danemark

Le Tour de France aurait dû s'élancer du Danemark en 2021 mais la direction de la Grande Boucle avait préféré décaler l'échéance en raison du chamboulement créé par la pandémie. 2022 sera donc la bonne pour ce grand pays du vélo qui accueillera la course durant trois jours.

Le 1er juillet, le Tour de France partira pour la première fois de son histoire depuis le Danemark avec une première étape sous la forme d'un contre-la-montre individuel de 13km se déroulant à Copenhague, la capitale. La ville a déjà accueilli à 5 reprises les championnats du monde de cyclisme professionnels, un record. Les coureurs s'élanceront depuis le cœur historique de Copenhague et emprunteront le pont de la Reine Louise, connu pour être la voix cyclable la plus fréquentée au monde. Les champions passeront également devant les fameux jardins de Tivoli ou encore devant la célébrissime statue de la Petite Sirène, installée dans le port de la ville.

Tour de France 2022 - Première étape : contre-la-montre individuel à Copenhague au Danemark - ASO

Le lendemain, le peloton s'élancera pour la première étape collective. 199km entre Roskilde, ancienne capitale du Danemark et inscrite au patrimoine mondiale de l'Unesco, et Nyborg. Le parcours s'annonce périlleux avec 18km sur le pont reliant l'île de Seeland à celle de Fionie, au-dessus de la mer baltique. Une portion qui s'annonce aussi somptueuse que périlleuse puisqu'elle pourrait générer des bordures en cas de vent et créer des écarts dès le deuxième jour du Tour. L'arrivée se jouera à Nyborg et son célèbre château médiéval.

Tour de France 2022 - Deuxième étape entre Roskilde et Nyborg au Danmark - ASO

La troisième étape et dernier jour au Danemark se déroulera entre Velje, sur la péninsule du Jutland et Sonderborg. Le peloton traversera la région du nord vers le sud en passant par deux sites classés au patrimoine mondial de l'Unesco. Après 182 km de course, l'arrivée se déroulera dans la ville portuaire de Sonderborg, non loin de la frontière allemande, endroit idéal pour un sprint massif.

Tour de France 2022 - Troisième étape entre Vejle et Sonderborg au Danemark - ASO

Après ces trois belle étapes danoises, le peloton s'envolera pour la France et bénéficiera d'une première journée de repos, le 4 juillet.

La Grande Boucle de retour dans le Nord

Après quatre ans d'absence, le Tour fait son grand retour dans le Nord. Il faut remonter au 15 juillet 2018 pour retrouver la dernière étape dans le département, avec une arrivée à Roubaix qui avait marqué les esprits. Après le Grand départ au Danemark, un transfert sera organisé jusqu'à Dunkerque, lieu de départ de la 4e étape, dont le tracé observera une boucle jusqu'à Calais. Le peloton passera par les mots des Flandres et les monts du Boulonnais, avant de rejoindre la côte avec des passages à proximité des caps Gris-Nez et Blanc-Nez.

Le lendemain, le Tour partira de l'hypercentre de Lille pour se diriger vers Arenberg et sa célèbre trouée. Cette étape mettra à l'honneur le passé minier de la région et empruntera des secteurs pavés du Paris-Roubaix, une première depuis 2018.

La 6e étape sera celle du départ du nord vers l'est. Le Tour partira de Binche en Belgique pour rejoindre Longwy en Meurthe-et-Moselle. Une longue étape de 220km durant laquelle les coureurs devront gérer leurs efforts en raison d'un final explosif, notamment dans le mur de Pulventeux à 6km de l'arrivée ou dans la côte des Religieuses.

A l'Est, du nouveau

Le 8 juillet, place à une étape reliant Tomblaine à La Super Planche des Belles Filles (une arrivée avec 100m de dénivelé en plus que la normale), dont le final est devenu un classique du Tour de France. Le site accueillera la compétition pour la sixième fois depuis 2012 et devrait permettre de commencer à creuser les écarts.

La suite se déroulera entre Dole et Lausanne en Suisse. La ville de Pasteur, dont on célèbrera le bicentenaire de la naissance en 2022, recevra le Tour pour la quatrième fois de son histoire. Le final en Suisse devrait être promis aux puncheurs, avec une courte montée à 12%.

Le Tour s'élancera le dimanche 10 juillet de Aigle, toujours chez nos voisins Suisses avant de retraverser la frontière direction la Haute-Savoie à Châtel. La "première épreuve réelle de montagne", commente Christian Prudhomme, avec un final où un homme fort pourrait faire la différence au Pas de Morgins.

Le Tour à l'attaque des Alpes

Avant de poursuivre leurs efforts dans les Alpes, les coureurs observeront une nouvelle journée de repos à Morzine le lundi 11 juillet. Dès le lendemain, le peloton partira de Morzine pour rejoindre Megève. Une étape qui serpentera le long du lac Léman avant un final réservé aux costauds.

La suite de la Grande Boucle, ce sera une étape reliant Albertville à Serre Chevalier au col du Granon, à 2.413 mètres d'altitude. Une étape-clé avec de nombreuses difficultés au menu : les lacets de Montvernier, les cols du Télégraphe et du Galibier. Après avoir traversé Serre-Chevalier, il restera 10km à plus de 9% pour franchir la ligne d'arrivée.

Pour le 14 juillet, jour de Fête nationale, l'étape s'annonce mythique puisqu'elle partira de Briançon pour rejoindre un autre incontournable du Tour : l'Alpe d'Huez et ses 21 virages pour une montée de 14km de long et de 1.120m de dénivelé. Cela faisait depuis 2018 que le peloton n'avait plus défié la mythique montée. Le tracé sera la réplique exacte de l'étape du Tour de France 1986, qui avait été remporté par Bernard Hinaut.

Le 15 juillet, les coureurs s'élanceront du Bourg d'Oisans, en Isère, pour quitter les Alpes et se rendre à Saint-Etienne. La préfecture de la Loire aura l'honneur d'accueillir une arrivée et un départ lors de cette 109e édition de la Grande Boucle.

Carcassonne à l'honneur

Le 16 juillet, les cyclistes s'élanceront de Saint-Etienne en direction de la Lozère, pour une arrivée à Mende, quatre ans seulement après son dernier passage. L'arrivée aura lieu une nouvelle fois à l'aérodrome où les cyclistes affronteront la redoutable "montée Jalabert" (3km de montée à 10,1%).

Le Tour poursuivra ensuite sa route vers le sud, avec une étape entre Rodez (Aveyron) et Carcassonne (Aude). Une étape conçue pour les sprinteurs. Le peloton s'installera dans les environs de la cité médiévale pour observer la troisième et dernière journée de repos. Carcassonne recevra un sacré coup de projecteur avec le triple statut de ville d'arrivée, ville d'étape et ville de repos.

La bataille des Pyrénées

La 16e étape partira donc de Carcassonne le 19 juillet direction Foix dans l'Ariège. Une entrée dans le massif pyrénéen qui pourrait favoriser des échappées. Le parcours est dessiné pour les grimpeurs avec une montée du Port de Lers et du Mur de Péguère, avant de plonger vers Foix dans une descente longue d'une vingtaine de kilomètres.

L'étape numéro 17 s'annonce dantesque puisqu'elle partira de Saint-Gaudens pour s'achever à Peyragudes. La station de ski, située à la frontière de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées, avait déjà été le théâtre d'un final fabuleux en 2017, remporté par Romain Bardet. En 2022, le Tour passera par le col d'Aspin, la Hourquette d'Ancizan avant de s'attaquer à la terrible monter menant à l'altiport de Peyragudes.

Le 21 juillet, le peloton enchaînera par une étape corsée reliant Lourdes à Hautacam, station de sports d'hiver des Hautes-Pyrénées. Il s'agira de la dernière explication de montagne et l'étape pourrait être décisive pour connaître celui qui portera le maillot jaune à Paris. ASO promet une course de tous les possibles, avec "défaillances, coups d'éclat, rebondissements en tous genres". Le départ sera donné du sanctuaire, pour enchaîner ensuite les cols de l'Aubisque et de Spandelles avec un final en haut de la montée d'Hautacam.

Le Lot avant les Champs-Elysées

Le lendemain, les coureurs quitteront les Pyrénées en remontant un peu plus vers le nord avec une étape entre Castelnau-Magnoac et Cahors. Un clin d'œil avec le Grand départ donné au Danemark, puisque le château de Cayx, situé à Luzech sur la route de Cahors, est propriété de la famille royale danoise.

L'avant-dernière étape, le 23 juillet, se fera sous la forme d'un contre-la-montre individuel dans le Lot. Un trajet d'une quarantaine de kilomètres reliant Lacapelle-Marival à Rocamadour. Le tracé se terminera par deux montées pour atteindre le promontoire de Rocamadour. En 2020, Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, avait été "ébloui" par le final de la Route d'Occitanie. Ce contre-la-montre pourrait être décisif, si les écarts sont encore faibles au classement général.

Enfin, pour la dernière étape du Tour 2022, les coureurs partiront de la Défense Arena à Nanterre (Yvelines) avant de regagner Paris et la célèbre arrivée sur les Champs-Elysées. L'étape sera historique puisque en ouverture du sprint final, se déroulera la première étape du Tour de France femmes qui partira de Paris.