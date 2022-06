CARTE - Tour de France 2022 : découvrez le parcours de la 11e étape entre Albertville et le col du Granon

La 11e étape du Tour de France se déroule ce mercredi 13 juillet entre Albertville (Savoie) et le col du Granon (Hautes-Alpes). Le parcours long de 151,7 kilomètres s'annonce ardu avec quatre ascensions majeures, dont les mythiques cols du Télégraphe, du Galibier, du Granon et lacets de Montvernier.

La 11e étape du Tour de France promet du grand spectacle mercredi 13 juillet, des paysages magnifiques au cœur des Alpes. De la Savoie aux Hautes-Alpes, le parcours de 151,7 km relie Albertville au col du Granon. Albertville accueille le Tour pour la 7e fois et c'est la 2e fois pour le col du Granon. Quatre ascensions majeures sont au programme : les lacets de Montvernier, le col du Télégraphe, le col du Galibier et le col du Granon. Selon Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, "après avoir traversé Serre-Chevalier, il reste 10 kilomètres à plus de 9 % pour atteindre le col du Granon et ses 2413 mètres qui furent pendant 25 ans le site d’arrivée le plus haut du Tour." Découvrez ci-dessous tous les détails du parcours et les horaires.

De la Savoie aux Hautes-Alpes, la carte routière de la 11e étape

- - ASO / Geoatlas

Le profil de cette 11e étape avec quatre ascensions majeures

KM 16,5 - Aiguebelle (sprint intermédiaire)

KM 49,9 - Lacets de Montvernier (782 mètres d'altitude, 3,4 km à 8,2%, catégorie 2)

KM 83,8 - Col du Télégraphe (1566 mètres d'altitude, 11,9 km à 7,1%, catégorie 1)

KM 106,7 - Col du Galibier (2642 mètres d'altitude, 17,7 km à 6,9%, hors catégorie)

KM 140,4 - Col du Granon (2413 mètres d'altitude, 11,3 km à 9,2%, hors catégorie)

- - ASO

- - ASO

- - ASO

- - ASO

Les horaires et détails routiers pour le passage de la 11e étape

Départ d'Albertville à 12h15

Arrivée prévue au col du Granon entre 16h40 et 17h13

- - ASO

La carte du Tour de France 2022

- - ASO

-

Suivre le Tour de France