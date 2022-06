CARTE - Tour de France 2022 : découvrez le parcours de la 12e étape entre Briançon et l'Alpe-d'Huez

La 12e étape du Tour de France promet déjà un vrai feu d'artifice et un suspense haletant. Le 14 juillet, le jour de la fête nationale est toujours un moment particulier sur la course. De Briançon à l'Alpe-d'Huez, c'est une arrivée mythique qui s'annonce après 21 virages et 165,1 km.

La 12e étape du Tour de France s'annonce déjà mythique en ce 14 juillet. Les paysages alpins promettent de couper le souffle des (télé)spectateurs. Après 165,1 km entre Briançon (Hautes-Alpes) et l'Alpe-d'Huez (Isère) et au terme de 21 virages éprouvants, on peut évidemment imaginer qu'un Français voudra briller sur cette étape si spéciale en ce jour de fête nationale. Un million de personnes sont attendues en Oisans, en Isère, pour cette 12e étape du Tour de France. C'est la 35e fois que Briançon accueille le Tour de France et la 31e fois pour l'Alpe-d'Huez (la première fois, c'était il y a 70 ans).

Côté parcours, les coureurs emprunteront à nouveau le col du Galibier -qu'ils ont déjà emprunté la veille- mais cette fois dans l'autre sens ! Avec le Galibier, la Croix-de-Fer et l'ascension de l'Alpe-d'Huez (un dénivelé de 1120 mètres durant 14 km), ce sont trois ascensions hors catégorie qui attendent le peloton, de quoi calmer les ambitions, causer des dégâts dans le classement et de possibles abandons. Selon Christian Prudhomme, directeur de Tour de France, c'est "ici la volonté de clôturer la bataille des Alpes sur un parcours taillé pour les grimpeurs les plus tranchants. Il s’agit de la réplique exacte du Briançon - Alpe-d’Huez de 1986." Découvrez ci-dessous tous les détails et les horaires de l'étape.

Des Hautes-Alpes à l'Isère, la carte routière de la 12e étape

- - ASO / Geoatlas

Le profil de cette 12e étape avec trois ascensions majeures

KM 11,8 - Le Monêtier-Les Bains (sprint intermédiaire)

KM 33,2 - Col du Galibier (2642 mètres d'altitude, 23 km à 5,1%, hors catégorie)

KM 110,6 - Col de la Croix-de-Fer (2067 mètres d'altitude, 29 km à 5,2%, hors catégorie)

KM 151,3 - Montée de l'Alpe-d'Huez (1850 mètres d'altitude, 13,8 km à 8,1%, hors catégorie)

- - ASO

- - ASO

- - ASO

Les horaires et détails routiers pour le passage de la 12e étape

Départ de Briançon à 13h05

Arrivée prévue à l'Alpe-d'Huez entre 17h52 et 18h28

- - ASO

La carte du Tour de France 2022

- - ASO

