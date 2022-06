CARTE - Tour de France 2022 : découvrez le parcours de la 13e étape entre Le Bourg-d'Oisans et Saint-Étienne

La 13e étape du Tour de France se déroule vendredi 15 juillet entre Le Bourg-d'Oisans (Isère) et Saint-Étienne (Loire). Le parcours long de 192,6 km signe la fin des étapes dans les Alpes, le retour à la plaine, après avoir traversé la vallée du Rhône.

Tour de France 2022 : découvrez le parcours de la 13e étape entre Le Bourg-d'Oisans et Saint-Étienne

La 13e étape du Tour de France se déroule vendredi 15 juillet entre Le Bourg-d'Oisans (Isère) et Saint-Étienne (Loire) au terme de 192,6 km. ascensions majeures. Après une épreuve de montagne, de grimpeurs, le peloton va quitter les Alpes. C'est la 23e fois que Le Bourg-d'Oisans est ville-étape du Tour de France et Saint-Étienne est ville-étape pour la 27e fois.

Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, s'attend à une étape réservée aux rouleurs et sprinteurs. "On peut tabler que chez les Verts, un épisode important pourrait se jouer dans la bataille pour le maillot du même ton. Le profil sans grandes aspérités permet théoriquement à des équipes mobilisées sur l’objectif d’une arrivée au sprint de mener à bien leur projet. Sur ce type d’étape, les échappés auront peu de marge de manœuvre mais tous les espoirs leur sont permis." Découvrez ci-dessous tous les détails du parcours et les horaires.

De l'Isère à la Loire, la carte routière de la 13e étape

Le profil de cette 13e étape avec trois ascensions majeures

KM 30,4 - Côte de Brié (450 mètres d'altitude, 2,4 km à 6,9%, catégorie 3)

KM 79,2 - Col de Parménie (571 mètres d'altitude, 5,1 km à 6,6%, catégorie 2)

KM 101,6 - La Côte-Saint-André (sprint intermédiaire)

KM 148,6 - Col de Parménie (466 mètres d'altitude, 5,1 km à 6,6%, catégorie 3)

Les horaires et détails routiers pour le passage de la 13e étape

Départ du Bourg-d'Oisans à 13h05

Arrivée prévue à Saint-Étienne entre 17h26 et 17h49

La carte du Tour de France 2022

Suivre le Tour de France