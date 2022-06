CARTE - Tour de France 2022 : découvrez le parcours de la 14e étape entre Saint-Étienne et Mende

La 14e étape du Tour de France se déroule samedi 16 juillet entre Saint-Étienne et Mende. Le parcours long de 192,5 km kilomètres traverse la Loire, la Haute-Loire et la Lozère avec cinq ascensions notables.

La 14e étape du Tour de France entre Saint-Étienne (Loire) et Mende (Lozère) compte 192,5 km. Le samedi 16 juillet, le peloton devra fournir un effort constant, sur un parcours, très vert et vallonné. C'est la 27e fois que Saint-Étienne accueille la grande boucle et la 6e fois pour Mende. Cette étape pourrait rappeler des souvenirs : c'est sur ce parcours que Laurent Jalabert s’était imposé sur la 12e étape du Tour de France en 1995.

Selon Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, sur cette étape "on ne culmine jamais très haut, mais les efforts sont incessants pour rallier Saint-Étienne à Mende. Cette expédition à travers la Loire, la Haute-Loire et la Lozère incitera les baroudeurs les plus robustes à passer à l’action. Puis dans l’ascension de la Croix-Neuve 'montée Jalabert' menant à l’aérodrome, c’est certainement un double combat qui se prépare : entre les échappés, et ensuite au sein du groupe des favoris." Découvrez ci-dessous tous les détails du parcours et les horaires de la 14e étape.

De la Loire à la Lozère, la carte routière de la 14e étape

- - ASO

Le profil de cette 14e étape avec cinq ascensions majeures

KM 14,2 - Côte de Saint-Just-Malmont (833 mètres d'altitude, 7,7 km à 3,9%, catégorie 3)

KM 39,1 - Côte de Châtaignier (790 mètres d'altitude, 2,6 km à 7,3%, catégorie 3)

KM 50,7 - Yssingeaux (sprint intermédiaire)

KM 135,3 - Côte de Grandrieu (1131 mètres d'altitude, 6,3 km à 4,1%, catégorie 3)

KM 162,1 - Côte de la Fage (1442 mètres d'altitude, 4,2 km à 6%, catégorie 3)

KM 191 - Côte de la Croix-Neuve (1055 mètres d'altitude, 3 km à 10,2%, catégorie 2)

- - https://cdn.radiofrance.fr/s3/cruiser-production/2022/06/0503fbfe-d4a3-4fff-b9bb

- - ASO

Les horaires et détails routiers pour le passage de la 14e étape

Départ de Saint-Étienne à 12h15

Arrivée prévue à Mende entre 17h07 et 17h37

- - ASO

La carte du Tour de France 2022

- - ASO

-

Suivre le Tour de France