CARTES - Tour de France 2022 : découvrez le parcours des étapes Dunkerque-Calais et Lille-Arenberg

On connait désormais l'itinéraire précis des deux premières étapes françaises du Tour de France 2022 qui partira de Copenhague le vendredi 1er juillet. Pour découvrir les tracés de la 4e étape Dunkerque-Calais et de la 5e étape Lille-Arenberg, zommez sur nos cartes interactives.

Où passera le Tour de France dans le Nord et les Pas-de-Calais cette année ? Quelles seront les communes traversées ? Découvrez le parcours des étapes Dunkerque-Calais et Lille-Arenberg sur nos cartes interactives. Nous vous aidons à choisir le meilleur emplacement pour applaudir et encourager les coureurs.

Après un grand départ à Copenhague le vendredi 1er juillet 2022, et deux autres étapes au Dannemark, les coureurs rentreront en France. Ils auront droit à une journée de repos à Lille le lundi 4 juillet.

Dunkerque > Calais

La 4e étape de la Grande Boucle partira de Dunkerque le 5 juillet 2022 pour arriver à Calais après 172 kilomètres de route. Le peloton prendra la direction des Flandres. Il traversera les communes de Bergues, dont le carillon a été rendu célèbre par le film "Bienvenue chez les Ch'tis". Première difficulté : le Mont Cassel.

Les coureurs se dirigieront ensuite vers l'Audomarois et passeront à Saint Omer, Longuenesse, oiu encore Lumbres. Ils passeront à Licques, Rinxent et Marquise dans le Boulonnais. Au programme de cette 4e étape, les caps Gris-Nez et Blanc-Nez avant l'arrivée à Calais.

Déplacez vous et zoomez sur notre carte interactive pour découvrir l'itinéraire et choisir le meilleur emplacement pour voir les coureurs passer.

Lille > Arenberg Porte du Hainaut

Le lendemain le départ de la 5e étape sera donné à Lille devant le siège de la Métropole, à quelques pas de France Bleu Nord. Les coureurs auront à leur programme 11 secteurs pavés pour un total de 19,4 kilomètres avant de franchir la ligne d'arrivée à Arenberg Porte du Hainaut.

Déplacez vous et zoomez sur notre carte interactive pour découvrir l'itinéraire et les secteurs pavés de cette étape.

Les 11 secteurs pavés de la 5e étape :

de Villers-au-Tertre à Fressain - 1.400 mètres

d'Eswars à Paillencourt - 1.600 mètres

de Wasnes-au-Bac à Marcq-en-Ostrevent -1.400 mètres

d'Emerchicourt à Monchécourt - 1.600 mètres

de Monchicourt à Emerchicourt - 1.300 mètres

Abscon - 1.500 mètres

de Erre à Wandignies-Hamage - 2.800 mètres

de Warlaing à Brillon - 2.400 mètres

de Tilloy-lez-Marchiennes à Sars-et-Rosières - 2.400 mètres

de Bousignies à Millonfosse - 1.400 mètres

de Hasnon à Wallers (Pont Gibus) -1.600 mètres

