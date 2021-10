CARTE - Tour de France 2022 : découvrez le parcours probable de la 109e édition

Le Tour de France passera-t-il dans votre rue, dans votre ville ou dans votre département l'été prochain ? Le parcours officiel de la 109e édition de la Grande Boucle sera dévoilé ce jeudi 14 octobre par Christian Prudhomme, directeur du Tour. Auparavant, France Bleu vous propose de découvrir le tracé probable des 21 étapes qui se tiendront du vendredi 1er au dimanche 24 juillet 2022.

La carte probable du Tour de France 2022 © Visactu

Les 21 étapes probables

Grand départ inédit au Danemark

Le Tour de France aurait dû s'élancer du Danemark en 2021 mais la direction de la Grande Boucle avait préféré décaler l'échéance en raison du chamboulement créé par la pandémie. 2022 sera donc la bonne pour ce grand pays du vélo qui accueillera la course durant trois jours.

Le 1er juillet, le Tour de France partira pour la première fois de son histoire depuis le Danemark avec une première étape sous la forme d'un contre-la-montre individuel de 13km se déroulant à Copenhague, la capitale. La ville a déjà accueilli à 5 reprises les championnats du monde de cyclisme professionnels, un record. Les coureurs s'élanceront depuis le cœur historique de Copenhague et emprunteront le pont de la Reine Louise, connue pour être la voix cyclable la plus fréquentée au monde. Les champions passeront également devant les fameux jardins de Tivoli ou encore devant la célébrissime statue de la Petite Sirène, installée dans le port de la ville.

Tour de France 2022 - Première étape : contre-la-montre individuel à Copenhague au Danemark - ASO

Le lendemain, le peloton s'élancera pour la première étape collective. 199km entre Roskilde, ancienne capitale du Danemark et inscrite au patrimoine mondiale de l'Unesco, et Nyborg. Le parcours s'annonce périlleux avec 18km sur le pont reliant l'île de Seeland à celle de Fionie, au-dessus de la mer baltique. Une portion qui s'annonce aussi somptueuse que périlleuse puisqu'elle pourrait générer des bordures en cas de vent et créer des écarts dès le deuxième jour du Tour. L'arrivée se jouera à Nyborg et son célèbre château médiéval.

Tour de France 2022 - Deuxième étape entre Roskilde et Nyborg au Danmark - ASO

La troisième étape et dernier jour au Danemark se déroulera entre Velje, sur la péninsule du Jutland et Sonderborg. Le peloton traversera la région du nord vers le sud en passant par deux sites classés au patrimoine mondial de l'Unesco. Après 182 km de course, l'arrivée se déroulera dans la ville portuaire de Sonderborg, non loin de la frontière allemande, endroit idéal pour un sprint massif.

Tour de France 2022 - Troisième étape entre Vejle et Sonderborg au Danemark - ASO

Après ces trois belle étapes danoises, le peloton s'envolera pour la France et bénéficiera d'une première journée de repos, le 4 juillet.

La Grande Boucle de retour dans le Nord

Après quatre ans d'absence, le Tour fait son grand retour dans le Nord. Il faut remonter au 15 juillet 2018 pour retrouver la dernière étape dans le département, avec une arrivée à Roubaix qui avait marqué les esprits. Après le Grand départ au Danemark, les coureurs devraient venir se reposer à Lille, comme semble l'indiquer les importantes réservations d'hôtels à proximité de l'aéroport de Lesquin. Un repos bien mérité avant de reprendre la route le 5 juillet depuis la Belgique. La quatrième étape pourrait partir de Tournai ou Binche, direction la Côte d'Opale à Calais, qui vient de rénover son front de mer et accueilli son fameux dragon.

Le lendemain, le Tour continuera sa route dans la région et partira du centre-ville de Lille pour un parcours sillonnant les lieux les plus emblématiques : le bassin minier, le Mont-des-Cats et surtout un passage dans les pavés de Paris-Roubaix qui fait saliver d'avance les amoureux du vélo. L'arrivée de cette cinquième étape devrait avoir lieu à Wallers-Arenberg, ancienne cité minière qui a accueilli le Tour en 2014 pour la dernière fois.

Le 7 juillet, le peloton quittera le Nord direction l'Est. Les coureurs devraient partir de Fourmies ou de la station touristique du Val Joly pour une arrivée probable à Thionville (Moselle).

A l'Est, du nouveau ?

Après le Nord, place à l'Est. Le Tour devrait donc arriver à Thionville le 7 juillet et reprendra la route le lendemain depuis la Franche-Comté. La septième étape a de bonnes chances de partir de Tomblaine avec une arrivée à La Planche des Belles Filles, un incontournable de la Grande Boucle. Souvent décisif dans la course au maillot jaune, ce mythique sommet accueillerait le Tour pour la sixième fois en dix ans.

Pour la huitième étape, les coureurs devraient partir de Dole dans le Jura, direction Lausanne en Suisse. L'option rêvée d'un contre-la-montre 100% jurassien entre Dole et Arbois n'a pas été retenue, en raison de la configuration trop encaissé d'Arbois. Le Tour s'élancera le dimanche 10 juillet de Aigle, toujours chez nos voisins Suisses avant de retraverser la frontière direction la Haute-Savoie à Châtel.

Le Tour à l'attaque des Alpes

Après une première arrivée dans les Alpes, les coureurs pourront souffler avec la deuxième journée de repos au grand air dans les environs de Morzine, le lundi 11 juillet. La station de sports d'hiver sera également ville de départ pour une dixième étape devant aboutir à Megève. La suite de la Grande Boucle devrait connaître une étape reliant Albertville à Serre Chevalier au col du Granon, à 2.404 mètres d'altitude.

Pour le 14 juillet, jour de Fête nationale, l'étape s'annonce mythique puisqu'elle devrait partir de Briançon pour rejoindre un autre incontournable du Tour : l'Alpe d'Huez et ses 21 virages pour une montée de 14k de long et de 1.120m de dénivelé.

Le 15 juillet, les coureurs s'élanceront du Bourg d'Oisans, en Isère, pour quitter les Alpes et se rendre à Saint-Etienne. La préfecture de la Loire aura l'honneur d'accueillir une arrivée et un départ lors de cette 109e édition de la Grande Boucle.

Le 16 juillet, les cyclistes s'y s'élanceront en direction de la Lozère, pour une arrivée à Mende, quatre ans seulement après son dernier passage. Selon toute logique, l'arrivée devrait avoir lieu une nouvelle fois à l'aérodrome où les cyclistes affronteront la redoutable "montée Jalabert" (3km de montée à 10,1%).

Le Tour poursuivra ensuite sa route vers le sud, avec une étape devant relier Rodez (Aveyron) à Carcassonne (Aude). C'est aux alentours de la prestigieuse cité fortifiée ainsi que de Narbonne que le Tour prendra une troisième journée de repos, le lundi 18 juillet.

La bataille des Pyrénées

Après le passage obligé dans les Alpes, place à aux étapes incontournables dans les Pyrénées. Le départ de la 16e étape devrait donc être donné depuis Carcassonne, direction Foix dans l'Ariège.

L'étape numéro 17 s'annonce dantesque puisqu'elle devrait partir de Saint-Gaudens pour s'achever à Peyragudes. La station de ski, située à la frontière de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées, avait déjà été le théâtre d'un final fabuleux en 2017, remporté par Romain Bardet. En 2022, le Tour pourrait passer par le col de Peyresourde, par le Port de Balès ou le col du Portillon, côté Comminges. A moins que le tracé ne soit dessiné côté Hautes-Pyrénées, par la vallée du Louron, avec un final depuis Loudenvielle.

Le 21 juillet, le peloton devrait enchaîner par une étape corsée reliant Lourdes à Hautacam, station de sports d'hiver des Hautes-Pyrénées. Le départ devrait être donné du sanctuaire, pour enchaîner ensuite l'Aubisque et le Soulor, avec un final en haut de la montée d'Hautacam.

Le lendemain, les coureurs devraient remonter un peu plus vers le nord avec une étape entre Castelnau-Magnoac et Cahors. Certains observateurs y voient un clin d'œil avec le Grand départ donné au Danemark, puisque le château de Cayx, situé à Luzech sur la route de Cahors, est propriété de la famille royale danoise.

L'avant-dernière étape, le 23 juillet, se ferait sous la forme d'un contre-la-montre individuel dans le Lot. Un trajet d'une trentaine de kilomètres reliant Lacapelle-Marival à Rocamadour. Le tracé devrait faire passer les coureurs non loin du célèbre gouffre de Padirac, un des sites touristiques les plus visités d'Occitanie, tout comme le sanctuaire de Rocamadour. En 2020, Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, avait été "ébloui" par le final de la Route d'Occitanie. Ce contre-la-montre pourrait être décisif, si les écarts sont encore faibles au classement général.

Enfin, pour la dernière étape du Tour 2022, les coureurs devraient partir du ZooSafari de Thoiry (Yvelines) avant de regagner Paris et la célèbre arrivée sur les Champs-Elysées.