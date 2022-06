Un peu plus d'un mois avant de départ du Tour de France 2022 depuis le Danemark, le 1er juillet, découvrez les horaires minutes par minute de la 6e étape entre Binche en Belgique et Longwy en Lorraine. La plus longue étape de ce Tour de France parcourt 219,9 kilomètres.

CARTE - Tour de France 2022 : découvrez les horaires de la 6e étape entre Binche et Longwy

C'est la plus longue étape du Tour de France 2022 que cette 7e étape qui se déroule le 7 juillet entre Binche en Belgique et Longwy en Lorraine. Au programme, deux cols de 3e catégorie, un col de 4e catégorie et un sprint intermédiaire. Le final ce sera évidemment l'arrivée sur la côte des religieuses à Longwy, sur les 5 derniers kilomètres. En 2017, lors du dernier passage du Tour de France dans la ville, c'est Peter Sagan qui s'était imposé au sprint dans un final épique. Découvrez les horaires minute par minute pour voir passer les coureurs.

Les horaires, ville par ville et les points de rendez-vous marquants

C'est depuis Binche en Belgique que le départ sera donné peu après midi ce 7 juillet 2022. Ensuite, les coureurs s'élanceront pour 219,9km, d'abord le long de la frontière, puis dans les Ardennes où ils passeront la frontière à Regniowez. La première difficulté, et sans doute le premier endroit où s'installer pour voir passer les coureurs, ce sera la côte des Mazures sur la D31, classée 3e catégorie. Le sprint intermédiaire est à voir à Carignan au kilomètre 74.

Puis ce sera le passage en Meuse, suivi de la Meurthe-et-Moselle. Les deux difficultés avant l'arrivée, sont la côte de Montigny-sur-Chiers (classée catégorie 4 et la côte de Pulventeux à 5 km de l'arrivée. Les meilleurs places pour admirer l'arrivée seront évidemment sur la côte des religieuses qui terminera cette étape à Longwy.

12h05 : départ de Binche en Belgique (départ réel 12h15)

14h14 : Côte des Mazures (2km à 7,6%)

15h34 : Carignan (sprint)

16h54 : Côte de Montigny-sur-Chiers (1,6km à 4,4%)

17h08 : Côte de Pulventeux (800m à 12,3%)

17h15 : Côte des Religieuses (1,6km à 5,8%)

Découvrez les horaires minute par minute

Le parcours de la 6e étape entre Binche et Longwy

Le parcours de la 6e étapefdu Tour de France 2022 entre Binche et Longwy - ASO

La carte interactive de la 6e étape du tour de France 2022

Le profil de la 6e étape

Le profil de la 6e étape du Tour de France 2022 entre Binche et Longwy - ASO

Le profile de l'arrivée de la 6e étape à Longwy - ASO

Le lendemain, le 8 juillet, la 7e étape partira elle aussi de Lorraine pour relier Tomblaine à la Super-Planche-des-Belles-Filles.

Le Tour de France 2022 dans le Grand Est et la Franche-Comté

6e étape : Binche (Belgique) - Longwy

7e étape : Tomblaine -La Super Planche des Belles Filles

8é étape : Dôle -Lausanne

Le Tour 2022, c'est aussi le Tour de France femmes qui fait un retour remarqué dans l'Est de la France avec cinq étapes dans le Grand Est et une étape en Franche-Comté, le 31 juillet, entre Lure et la Super Planche-des-Belles-Filles en Haute-Saône.