Le 14 juillet 2022, c'est la 12e étape du Tour de France entre Briançon, dans les Hautes-Alpes et l'Alpe d'Huez, en Isère. Une étape qui promet d'être aussi magnifique que difficile. Le parcours a été dévoilé ce jeudi 14 octobre à Paris, lors d'une présentation officielle au Palais des Congrès.

CARTE - Tour de France 2022 : le parcours de la 12e étape entre Briançon et l'Alpe d'Huez

Cette 12e étape, il ne faudra pas la manquer. Fans de vélo, barrez dès à présent votre calendrier le 14 juillet prochain ! Cette étape, c'est un tracé de 166 kilomètres qui se clôturera par une arrivée en altitude... et quelle arrivée !! La 12e étape du Tour de France aura lieu entre Briançon et l'Alpe d'Huez. Réplique exacte de l'épreuve de 1986, les 166 kilomètres passeront par le col du Galibier (23 km à 5,1%), puis le col de la Croix de Fer (29 kms à 5,2%) avant de terminer par l'ascension de l'Alpe d'Huez (13,8 km à 8,1%). Comme à chaque fois que la caravane et le Tour y passent, la fête promet d'être belle. Pour preuve : la station de ski iséroise a déjà accueilli trente arrivées du Tour de France en haut de ses mythiques 21 virages !

Le profil de la 12e étape

La montée de la Croix de fer

Le final à l'Alpe d'Huez

La carte du parcours

