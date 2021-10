CARTE - Tour de France 2022 : le parcours de la 19e étape de Castelnau-Magnoac à Cahors

Après une présentation officielle au Palais des Congrès, le parcours a été dévoilé ce jeudi 14 octobre à Paris. La 19e étape aura lieu le 22 juillet entre Castelnau-Magnoac et Cahors sur un parcours de 189 kilomètres. Castelnau-Magnoac est une ville-étape inédite, pour Cahors, ce sera la troisième fois.

22 juillet : de Castelnau-Magnoac à Cahors

Pour débuter la remontée vers Paris, un nouveau départ sera donné des Hautes-Pyrénées, mais au nord du département. Après Trie-sur-Baïse en 2018, c'est donc au tour de Castelnau-Magnoac, qui fait également partie de la Communauté de communes du Pays de Trie et du Magnoac. Une occasion de fêter le vélo et le rugby : Castelnau-Magnoac est le village d'un certain Antoine Dupont, demi-de-mêlée international du Stade Toulousain.

Le directeur du Tour de France Christian Prudhomme détaille cette étape "Castelnau-Magnoac, c'est une des plus petites villes du Tour, c'est 800 habitants. Le Tour, ce sont de très grandes villes françaises et étrangères : c'est Rotterdam, c'est Paris, c'est Lille, ce sont des villes moyennes et ce sont des petits villages. Sarran ou Loudenvielle les dernières années et donc Castelnau-Magnoac ou Lacapelle-Marival aujourd'hui. Castelnau-Magnoac, c'est dans le département des Hautes-Pyrénées qu'on connaît évidemment davantage pour ses cols.

Nous tissons avec les élus des Pyrénées depuis des années, des liens de confiance et d'amitié. Et puis c'est aussi, oui en effet, le village, la commune d'Antoine Dupont, meilleur joueur du Tournoi des Six Nations en 2020, l'un des plus forts atouts du Quinze de France pour la Coupe du monde qui se profile en 2023.

Il y a un lien du terroir, et pas simplement du noir de Bigorre, pour Castelnau-Magnoac, entre le cyclisme et le rugby. Fabien Galthié est venu régulièrement sur le Tour. Quand on est dans les Pyrénées, on croise les glorieux anciens Philippe Dintrans par exemple ou Jean-Pierre Garuet donc il y a vraiment ce lien, où Didier Codorniou. Voilà, ils sont là régulièrement, on les voit avec plaisir, ce sont des gens qu'on apprécie. Et partir de ce petit village nous plaisait, me plaisait en se disant peut-être, si l'on rêve un peu pour le sport français, que l'enfant du village nous offrira la Coupe du monde dans un an."

Cap sur le nord, par le Gers et le Tarn-et-Garonne, pour arriver à Cahors, comme France Bleu le supposait dès le 30 septembre dernier. Ca ne s'est pas vu depuis 1994, avec la victoire mémorable de Jacky Durand, avec son beau maillot de champion de France. Les hôtels sont pleins le 22 juillet au soir dans la capitale du Lot.

France Christian Prudhomme revient sur le tracé 2022 et particulièrement sur le passage dans le Lot et à Cahors. "Il y a une candidature du Lot depuis depuis plusieurs années. Candidature de Cahors d'une part, candidature du Département du Lot ensuite. Et puis j'étais allé il y a quelques années à Rocamadour pour assister à une étape de la Route d'Occitanie, où j'avais vu gagner Benoît Cosnefroy, et je connaissais Rocamadour. Mais j'ai été saisi une fois de plus par le lieu. On s'est rencontré, on a discuté…

Et puis il y avait effectivement cette perspective du Danemark et j'avais dit aux élus : écoutez, si on peut d'une certaine manière répondre au départ de Copenhague en allant dans le Lot, parce que la famille royale du Danemark, le père du prince héritier était français : le prince Frédéric du Danemark, son père était français, il parle parfaitement français, comme nous, et ils ont une maison dans le Lot.

Et on passera avec l'étape qui se termine à Cahors tout près, à quelques kilomètres de leur maison familiale. Ça permet aussi de mieux connaître notre histoire et leur histoire, ça permet de rapprocher les peuples. Et puis, nous, si on peut s'inspirer des Danois en faisant en sorte qu'on soit encore un peu plus à vélo, ce sera formidable."