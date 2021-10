CARTE - Tour de France 2022 : le parcours de la 20e étape de Lacapelle-Marival à Rocamadour

Lors d'une présentation officielle au Palais des Congrès à Paris, le parcours du Tour de France 2022 a été dévoilé ce jeudi 14 octobre. La 20e et avant-dernière étape du Tour se jouera entre Lacapelle-Marival et Rocamadour dans un contre-la-montre sur un parcours de 40 kilomètres. Les deux villes sont villes-étapes pour la première fois.

23 juillet : de Lacapelle-Marival à Rocamadour

France Bleu Occitanie vous l'avait annoncé le 30 septembre : le dernier grand rendez-vous du Tour de France aura donc lieu dans le nord du Lot. Un contre-la-montre individuel sera tracé entre Lacapelle-Marival et Rocamadour. La cité médiévale avait impressionné le directeur du Tour Christian Prudhomme, lors de la Route d'Occitanie 2020. Benoît Cosnefroy y avait gagné en puncheur.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

La veille des Champs-Elysées, le rendez-vous pourrait être décisif, si les écarts sont encore faibles au classement général.

Le directeur du Tour de France évoque cette dernière étape, "et puis un dernier contre-la-montre où tout peut se jouer, on l'a vu récemment, il y a deux ans, avec La-Planche-des-Belles-Filles évidemment et Pogacar, et un contre-la-montre de 41 km pour monter jusqu'au promontoire splendide de Rocamadour avant l'arrivée à Paris, sur les Champs-Élysées."