CARTE - Tour de France 2022 : le parcours de la 7e étape entre Tomblaine et la Super Planche des Belles Filles

La première arrivée au sommet du Tour de France 2022 à la Super Planche des Belles Filles viendra conclure 176 kilomètres entre la Lorraine et la Franche-Comté. Cette 7e étape du Tour de France. entre Tomblaine et la Super Planche des Belles Filles (Haute-Saône) a été dévoilée ce jeudi par Christian Prudhomme, le directeur de l'épreuve. Pour cette 109e édition, le tour de France fait son retour en Lorraine. L'arrivée sur le site de la Planche des Belles Filles avait été dévoilé dans les grandes lignes par France Bleu.

Que ce soit au départ ou à l'arrivée, ce n'est pas la première fois que le Tour de France s'arrête dans les deux sites. C'est en 2012 que cette étape Tomblaine - La Planche des Belles Filles avait eu lieu pour la première fois. Ce sera donc la 3e fois que Tomblaine est ville étape. En 2012, la commune du Grand Nancy avait été ville départ. Deux ans plus tard, c'est ici que s'était jouée l'arrivée.

Première arrivée au sommet

La Planche des Belles Filles est devenue une étape quasi incontournable depuis l'édition de 2012, où Chris Froome l'avait emporté de manière fracassante. Lors de la dernière édition en 2020, c'est dans ce contre la montre que Tadej Pogacar avait renversé la situation et pris le pouvoir au dépens de son compatriote slovène Primoz Roglic.

Elle s'est d'ailleurs transformée depuis 2019 en Super Planche des Belles filles avec six kilomètres d'ascension, avec un kilomètre supplémentaire d'ascension, des portions à 13% et un mur mythique de 20% et même un finish à 24% à l'arrivée. Seuls les plus costauds des coureurs peuvent s'imposer dans cette étape. Julian Alaphilippe s'était d'ailleurs écroulé sur les barrières après avoir passé la ligne d'arrivée, et avait perdu le maillot jaune au profit de Giulio Ciccone pour quelques secondes.

Pour Christian Prudhomme, l'organisateur du Tour, "la super Planche des Belles Filles réserve toujours un final à haute intensité (...) Les positions observées donneront de sérieuses indications sur l'état de forme des prétendants au podium final".

Le profil de l'arrivée de la 7e étape du Tour de France 2022 à la Super Planche des Belles Filles - ASO

Le Tour 2022, c'est aussi le Tour de France femmes qui fait un retour remarqué dans l'Est de la France avec 5 étapes dans le Grand Est et une étape en Franche-Comté, le 31 juillet, entre Lure et la Super Planche-des-Belles-Filles en Haute-Saône.

La carte officielle du Tour de France 2022

Découvrez le tracé des 21 étapes de la Grande Boucle 2022.

La carte du parcours du Tours de France 2022 - ASO

Les 21 étapes

