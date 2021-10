CARTE - Tour de France 2022 : découvrez le tracé de la 6e étape entre Binche en Belgique et Longwy en Lorraine

Le Tour de France fait son retour en Lorraine et la région fait coup double pour l'édition 2022. La 6e étape, qui se disputera le jeudi 7 juillet, reliera Binche, en Belgique, à Longwy, en Meurthe-et-Moselle, avant un départ de Tomblaine le lendemain. Le tracé de la 109e édition de la Grande Boucle a été dévoilé ce jeudi. En voici les détails.

Parti de Copenhague, le 1er juillet, le Tour serpente entre Danemark, Hauts-de-France et Belgique, avant de s'enfoncer franchement dans l'hexagone avec cette 6e étape, la plus longue de l'édition 2022. Le peloton traverse les Ardennes belges puis françaises avant l'arrivée en Lorraine. Longwy est ville-étape pour la 7e fois.

Un "final corsé"

En 2017, Longwy était déjà ville arrivée et c'est le sprinteur slovaque Peter Sagan qui s'était imposé. Cette année, Christian Prudhomme promet un final "encore plus corsé" qu'il y a cinq ans. A 6 km de l'arrivée -et avec 214 km dans les jambes- les coureurs s'attaqueront au mur de Pulventeux (800m à 12% de moyenne) et finiront par la Côte des Religieuses. Une mise en jambes avant l'arrivée le lendemain à la désormais mythique Super Planche-des-Belles-Filles.

L'arrivée musclée de la 6e étape du Tour de France 2022 à Longwy. - ASO

Le Tour 2022, c'est aussi le Tour de France femmes qui fait un retour remarqué dans l'Est de la France avec deux étapes étapes en Lorraine : les 28 et 29 juillet, une arrivée et un départ de Saint-Dié-des-Vosges.

La carte officielle du Tour de France 2022

Découvrez le tracé des 21 étapes de la Grande Boucle 2022.

Le parcours du Tour de France 2022. - ASO

Les 21 étapes