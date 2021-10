CARTE - Tour de France 2022 : Lourdes-Hautacam pour la 18e étape, un passage inédit par le col de Spandelles

Le 21 juillet 2022, les coureurs du Tour de France partiront de Lourdes pour arriver 143 km plus tard, à Hautacam, toujours dans les Hautes-Pyrénées. Une 18e étape "pensée sur un format dynamique qui est aussi celle de tous les possibles" selon Christian Prudhomme, le patron de la Grande Boucle. Trois ascensions majestueuses au programme : les cols d'Aubisque, de Spandelles et la montée d'Hautacam. "Le col de Spandelles, c'est le seul col qui n'avait jamais été monté par le Tour de France" précise Christian Prudhomme. Bien que goudronné depuis longtemps, le col était impraticable jusqu'à il y a encore quelques années en descente en course, mais le département des Hautes-Pyrénées a fait des travaux d'aménagement.

"C'est idéal, on va enchaîner l'Aubisque, Spandelles qui est quand même très dur, qui fait 10 km à plus de 8%. On va descendre sur Argeles-Gazost, légère vallée de 2 km, et on va attaquer Hautacam aussitôt" analyse Christian Purdhomme. Le col de Spandelles "est très bien placé pour cet enchaînement", précise-t-il. La veille, les coureurs seront allés de St-Gaudens à Peyragudes en passant par les cols d'Aspin et la Hourquette d'Ancizan, ou encore le col d'Azet. Le lendemain, direction le Gers, le Tarn-et-Garonne et le Lot, avec une étape taillée pour les sprinters entre Castelnau-Magnoac et Cahors.

C'est la sixième fois que Lourdes et Hautacam sont villes-étapes. Lourdes accueille de façon épisodique le peloton du Tour depuis 1948. Cette première ligne d'arrivée avait vu la victoire de Gino "Le Pieux" Bartali. En 2011, Thor Hushovd, champion du monde en titre, y levait les bras au ciel. Le dernier départ depuis la ville de pèlerinage catholique a été donné en 2018. Quelques heures plus tard, le Slovène Primoz Roglic remportait l'étape à Laruns. La station d'Hautacam, qui domine Lourdes, a vu cinq victoires d'étape. La première a été signée Luc Leblanc en 1994. En 2008, Cadel Evans y a pris la tête du classement général pour la première fois, marquant un tournant dans sa carrière. En 2014, Nibali décrochait sa quatrième victoire d'étape, trois jours avant son sacre à Paris.

La carte générale du Tour de France 2022