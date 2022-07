CARTE - Tour de France 2022 : une 3e étape entre Vejle et Sønderborg avant de quitter le Danemark

La troisième et dernière étape du Tour de France 2022 au Danemark a lieu dimanche 3 juillet 2022 entre Velje et Sonderborg. Au programme : 182 km de course en passant par deux sites classés au patrimoine mondial de l'Unesco et la promesse d'un sprint massif à l'arrivée.

Troisième étape et dernière étape au Danemark ce dimanche 3 juillet. Après la victoire de Fabio Jakobsen au sprint à Nyborg à l'issue de la 2e étape, le peloton va relier Velje, sur la péninsule du Jutland, et Sonderborg. Les coureurs vont parcourir 182 km et traverser la région, l'une des plus vallonnées du Danemark, du nord au sud, en passant par deux sites classés au patrimoine mondial de l'Unesco. L'arrivée prévue dans la ville portuaire de Sonderborg, non loin de la frontière allemande, est l'endroit idéal pour un sprint massif.

Encore un sprint pour cette 3e étape

Un sprint est attendu ce dimanche pour la troisième et dernière journée danoise du Tour de France, entre Vejle et Sönderborg. Avant le long transfert pour rejoindre la France, quelque 900 kilomètres que les coureurs effectueront par avion dans la soirée, la course est "dédiée aux sprinteurs" de l'aveu de son directeur Thierry Gouvenou.

"Le final est assez abrité, il ne réserve aucun piège et les équipes de sprinteurs devraient pouvoir contrôler les échappés facilement", assure-t-il. Bien avant la ligne droite finale de 800 mètres installée à Sönderborg, une ville de quelque 75.000 habitants, la route du Tour passe peu après le départ de l'étape par Jelling (Km 12). Le site, qui passe pour être le cœur historique de la nation danoise, abrite des pièces datant de l'époque pré-Viking, dans les premiers siècles de notre ère. Trois petites côtes de quatrième catégorie sont échelonnées dans les deux premiers tiers du parcours de cette étape de plaine tracée dans le Syddanmark, le Danemark du sud, frontalier avec l'Allemagne.

Les horaires détaillés de la 3e étape

Heure de départ de la Caravane (Vejle) : 11h15

Heure d'arrivée de la Caravane (Sonderborg) : 15h35

Heure de départ de la course (Vejle) : 13h15

Heure d'arrivée estimée de la course (Sonderborg) : 17h23

Le profil de la troisième étape

Le profil de la troisième étape du Tour de France 2022. - ASO

La carte de la troisième étape

La carte de la troisième étape du Tour de France 2022. - ASO

La carte officielle du Tour de France 2022

Le parcours du Tour de France 2022. - ASO

► Notre dossier Tour de France 2022